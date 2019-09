GABRIELE ESPOSITO/ Pronto a sostituire Sebastian Melo Taveira (Amici Celebrities)

Da Amici ad Amici Celebrities: questa la novità per Gabriele Esposito, ballerino ed ex allievo del talent italiano. Impossibile dimenticare la vittoria ottenuta ormai quattro anni fa, quando lo abbiamo visto muovere i suoi primi passi nel mondo della danza in tv. Per Gabriele adesso c’è un incarico più che speciale, che gli permetterà ancora una volta di dimostrare le sue qualità come professionista. Lo vedremo infatti come coach al posto di Sebastian Melo Taveira fin dalla puntata di questa sera. L’ex pupillo di Garrison ha coltivato il suo indiscusso talento per riuscire a ritagliarsi uno spazio tutto suo nella danza moderna, scegliendo di ritornare alla fine nella stessa scuola che gli ha regalato questa forte popolarità.

GABRIELE ESPOSITO, ANCORA AMATO DAI FAN DI AMICI

“Sei arte”, scrive un’ammiratrice fra i commenti per il suo ultimo post. Anche se su Instagram è facile vedere Esposito impegnato in shooting o situazioni divertenti, in questo caso l’ultima condivisione riguarda una sua particolare performance. Scenografia sfocata e spazio solo per le sue movenze ritmate, con cui esprime alla perfezione il concetto di “ombra”. C’è grande attesa per l’arrivo di Gabriele Esposito ad Amici Celebrities, soprattutto da parte degli spettatori che non hanno smesso di seguire la sua carriera negli ultimi anni. Fra i protagonisti più vincenti della scuola di Maria De Filippi, Esposito si è sempre messo in mostra per la sua grinta, per la sua capacità di incantare con coreografie impeccabili.

LA SINERGIA CON MASSIMILIANO VARRIALE

Tecnica e precisione saranno di sicuro fra i requisiti che pretenderà dalla squadra dei Bianchi, che si prepara ora ad affrontare la seconda puntata del talent artistico. Non è un compito semplice riuscire a subentrare in seconda battuta alla guida di un team che vanta la presenza di Massimiliano Varriale. Tuttavia è proprio la forte similitudine fra il modo di ballare del concorrente e del suo nuovo coach che fa ben sperare il pubblico italiano. Con la guida di Gabriele, Massimiliano si prepara a sorprendere gli spettatori ancora una volta, superando ogni aspettativa e salendo sul gradino successivo. Forse in previsione del podio finale tra l’altro. Sensualità e ritmo serrato saranno probabilmente fra le scelte di Esposito per i balli ideati per stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA