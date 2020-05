Gabriele Esposito/ “Sogno di diventare un direttore artistico” (Amici Speciali)

Pubblicità

Gabriele Esposito concorrente di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, l’edizione speciale del talent show di Maria de Filippi in partenza da venerdì 15 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. L’ex ballerino di Torre Annunziata torna così a rivestire i panni di concorrenti dopo aver partecipato come alunno ad Amici 15 e successivamente come professionista a Amici Celebrities. Una carriera in ascesa per il ballerino che durante un’intervista rilasciata a Il Giornale ha raccontato come è cominciato tutto. “E’ iniziato in verità tutto per caso, ballavo e cantavo in cameretta tutto il giorno e in uno di questi, mentre guardavo ‘Amici’ mia madre mi chiese: ‘Ti va di provare?” ha detto il ballerino che si è presentato ai provini: “precisamente hip-hop e da quando ho provato non ho più smesso. Ho poi capito, solo dopo però, che questa mia passione era ciò che avrei voluto fare da grande”. Da quel provino è cominciata la sua carriera visto che è diventato un alunno della quindicesima edizione di Amici di Maria de Filippi conquistandosi anche la fase serale dove ha trionfato nella categoria danza.

Pubblicità

Gabriele Esposito di Amici: “ho sempre avuto la passione per la moda”

Gabriele Esposito parlando del salto di qualità da vincitore danza di Amici 15 a ballerino professionista ad Amici Celebrities ha detto: “sono una persona ansiosa. Quello che voglio è vivermela con tranquillità perchè so di stare facendo una cosa bella e una cosa bella per gli altri”. Un piccolo grande passo verso un sogno che vuole realizzare: diventare un direttore artistico nella danza. Un sogno di cui non ha paura, visto che il ballerino di Amici ha le idee molto chiare: “di sogni ne ho tanti, uno di questi è quello di diventare un direttore artistico nella danza. Ho degli obiettivi che vorrei raggiungere: sono dell’idea che una persona se vuole ottenere una cosa e lo vuole veramente ci riesce!”. Non solo la danza nella sua carriera e vita, visto che Gabriele è anche un influencer molto seguito su Instagram dove pubblica tantissimi scatti che fanno letteralmente impazzire i fan. Si tratta di foto private, ma anche di scatti con look curatissimi che sono la prova tangibile del suo grande amore per la moda. Una passione che sta coltivando a Milano, la città dove ha deciso di vivere da quando è uscito dalla scuola di Amici. “Oggi vivo a Milano, io amo questa città, mi fa star bene, è piena di energia positiva” ha detto Gabriele che parlando della sua passione per la moda non nasconde di averlo trasformando in un lavoro. “Ho sempre avuto la passione per la moda e stando qui a Milano sono avvantaggiato, ormai è diventato un vero e proprio lavoro” – ha confessato il ballerino che ha concluso precisando – “cerco di impegnarmi sempre in più cose, mi piace sentirmi non sempre nella ‘comfort zone’, di sperimentare, ma soprattutto mi diverto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA