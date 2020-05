Gabriele Esposito/ Stuzzica Sabrina Ferilli e Anna Pettinelli.. (Amici Speciali)

Pubblicità

Le donne sono pazze di Gabriele Esposito. Lo erano all’epoca della sua partecipazione come giovane allievo del talent show e lo è stato venerdì scorso durante la prima puntata di Amici Speciali con le sue coreografie forti e sexy. La sua versione di minatore ha riscaldato l’atmosfera nella prima parte della scorsa puntata ma i fedelissimi di Amici sanno bene che il ballerino non era alla sua prima performance in queste vesti e che anche in passato i suoi bollenti spiriti sono stati spazzati via da una bella doccia fredda. Proprio la sua doccia e il fatto di aver indossato l’accappatoio è finito nel mirino delle signore che hanno preso posto in giuria e, in particolare, di Sabrina Ferilli prima e di Anna Pettinelli poi. L’attrice seduta in giuria ha riconosciuto subito Gabriele Esposito e, giudicando la sua performance, ha ricordato il momento in cui vinse quando c’era proprio lei in giuria: “Me lo ricordo bene Gabriele, ci piaceva ai tempi e ci piace anche adesso”.

Pubblicità

DA SABRINA FERILLI AD ANNA PETTINELLI, TUTTE PAZZE DI GABRIELE ESPOSITO

Inutile dire che anche Anna Pettinelli si è accorto della coreografia e del fisico di Gabriele Esposito e che subito ha preso la palla al balzo per lamentarsi con Maria de Filippi per via di quello che è successo dopo la sua esibizione. Gabriele Esposito, ballando, ha indossato l’accappatoio nascondendo le sue forme e e questo ha fatto infuriare la Pettinelli, adesso in giuria come rappresentante delle radio: “Intanto voglio dire perché si è messo l’accappatoio”. Anna Pettinelli è stata interrotta da Gerry Scotti che ha subito fatto notare che anche un’altra dama non è rimasta indifferente alla sua esibizione, ovvero Daniela Cappelletti di Radio Italia che ha subito confermato: “Io mi sono confusa. Sono tutti boni, sono due mesi che sono chiusa in casa non l’avevo mai vista una cosa così”. Adesso non ci rimane che capire cosa porterà sul palco questa sera Gabriele Esposito anche se non ci sono stati dettagli a riguardo nemmeno sui suoi social dove si è limitato a pubblicare il video della scorsa settimana raccogliendo i complimenti di tutti, colleghi compresi, tra baci, cuori e fiamme. A quanto pare il pubblico concorda sulla sua forza e bellezza, lo farà anche questa sera?

Ecco il video della sua performance della scorsa settimana:

Visualizza questo post su Instagram @amiciufficiale Un post condiviso da Gabriele (@gabesposito) in data: 17 Mag 2020 alle ore 3:44 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA