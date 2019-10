Gabriele Esposito/ Tutor dei Bianchi: danza e outfit sui social (Amici Celebrities)

Da concorrente di Amici a professionista ed ora tutor di Amici Celebrities: un bel salto di qualità per il giovane ballerino Gabriele Esposito, che anche questo sabato torna al fianco della squadra bianca con Giordana Angi. Negli ultimi quattro anni, Gabriele è riuscito ad imporsi nel mondo della danza. La vittoria nella categoria ballo ad Amici, quando era ancora un concorrente, ha significato per il giovane proveniente da Torre Annunziata, in provincia di Napoli, l’opportunità di farsi notare anche all’estero. A consegnargli l’ambito premio fu Giuliano Peparini, che ad Amici Celebrities ricopre attualmente il ruolo di giudice ma anche direttore artico del programma. Con la sua vittoria, ottenne una importante proposta di stage che gli ha permesso di lavorare per sei mesi presso la compagnia “Ballet Preljocaj”. Da quel momento in poi la carriera di Gabriele è stata tutta in divenire.

GABRIELE ESPOSITO E GLI ESORDI

Gabriele Esposito riuscì ad imporsi sin da subito nel corso della sua partecipazione ad Amici, nonostante la sua giovane età (appena 18enne), al punto da essere stato il primo allievo della sua edizione ad accedere alla fase serale del programma convincendo tutti i professori all’unanimità. Anche in quel caso, nella fase serale indossò la maglia bianca, colore che oggi sostiene in qualità di tutor nell’edizione di Amici in salsa vip. I suoi primi passi nel mondo della danza iniziò a compierli da piccolissimo, all’età di 6 anni, iniziando a ballare hip hop. Molto presto però Gabriele si avvicinò al mondo della danza moderna. Con il suo ingresso nella Scuola televisiva più importante d’Italia è riuscito a esaudire il sogno della nonna che aveva desiderato da sempre vederlo tra i concorrenti di Amici. Questo gli ha permesso di crescere sia artisticamente che umanamente.

GABRIELE ESPOSITO: AMATO SUI SOCIAL

Sui social attualmente Gabriele Esposito è particolarmente seguito. Solo su Instagram conta oltre mezzo milione di follower che lo seguono con grande affetto tramite i suoi scatti artistici che lo ritraggono. Ad attirare sono anche le sue Instagram Stories in cui racconta momenti di vita quotidiana in compagnia dei suoi amici. Oltre alla danza, Gabriele nutre un forte interesse per tutto ciò che ha a che fare con la moda. Lo si comprende anche dai suoi outfit immortalati nelle varie foto pubblicate sui social e sempre molto apprezzate soprattutto dal pubblico femminile che, oltre ad rivolgergli copiosi apprezzamenti sul piano fisico, lo adulano anche per la sua ineccepibile bravura. “Emozione pura sei travolgente quando balli, sei poesia”, si legge sotto le sue foto, “Che spettacolo meraviglioso, veramente fantastico. Complimenti sei veramente bravo”.



