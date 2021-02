Gabriele Pippo, figlio Pippo Franco/ “Dopo Silvia Tirado tengo ai rapporti concreti”

Dopo l’ultima storia con la donna con cui ha partecipato a Temptation Island, Silvia Tirado, a quanto pare il giovane Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco è single. La loro storia è durata meno di un anno, ma oggi Gabriele non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con lei: “Ci tengo ai rapporti umani e a istaurarli in maniera solida e concreta”. Qualche consiglio da parte del padre Pippo Franco? “Per noi amare significa costruire la loro indipendenza”, si è limitato a commentare l’attore.

Immancabile un omaggio proprio alla grande carriera di Pippo Franco, a partire dalle sue presenze al Bagaglino. “Quante ne abbiamo combinate!”, ha commentato l’attore, che ha sorriso alla visione dei filmati a lui dedicati. “I figli? E’ come se fossero… nulla ci separa dai bambini che siamo stati! I figli sono i nostri maestri”, ha chiosato l’attore. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Il figlio di Pippo Franco a Domenica Live

È ancora single Gabriele Franco, figlio di Pippo Franco e dell’attrice Piera Bassino ospite oggi a Domenica Live. Dopo l’esperienza del reality show Temptation Island Vip e la rottura della sua relazione con Silvia Tirado, Gabriele torna a cercare una fidanzata aiutato anche dai consigli del padre. “Con mia moglie avvertivamo il percorso spigoloso con Silvia”, ha dichiarato Pippo, intercettato da Oggi per un’intervista doppia con il figlio 35enne. “Caratterialmente e culturalmente, lei e Gabriele ci sembravano diversi. Per questo, quando Gabriele ce l’ha comunicato, ho commentato: ‘Ma questo è il programma delle coppie che scoppiano, lo sai?’. Lui ha risposto: ‘Sì, lo so, ma se ci sono dei problemi è bene che vengano fuori’”. Effettivamente, dopo Temptation, Gabriele e Silvia hanno avuto dibattiti accesi che li hanno portati a separarsi.

I consigli di Pippo al figlio Gabriele Franco

Sono tante le dritte che Pippo Franco dispensa a Gabriele in tema di conquiste. D’altra parte, Pippo ha abbastanza esperienza in questo senso: “Nei confronti di mia moglie ho fatto tantissime cose speciali, quando era via per lavoro le facevo trovare di tutto, fiori compresi”, prosegue, nella stessa intervista rilasciata a Oggi il 18 febbraio. “Addirittura a Sanremo le ho fatto trovare delle fiches per giocare al casinò. Le scrivevo telegrammi lunghi, molto dannunziani”. Per il resto, Pippo non si ritiene un tipo romantico: “Il romanticismo è un’altra cosa, scusi. Mi pare che lei viva di protocolli”, provoca. “Stiamo parlando di conquiste, di far capire cosa sono interiormente in modo che una donna possa apprezzare oppure non apprezzare. Non si vive di protocolli”. Insomma, Gabriele non dovrà certo aspettarsi lezioni spicciole di galanteria. Quelli del padre sono più suggerimenti estemporanei e in certi casi ammonimenti perentori, come per esempio quello a “non parlare mai” dei suoi film agli appuntamenti.

Gabriele Franco e i pregiudizi su di lui

In effetti, fino a ora, la vita sentimentale di Gabriele Franco è stata caratterizzata da diverse batoste. Molte ragazze erano interessate solo alla fama o alla presunta ricchezza del padre, non a lui direttamente, e col tempo Gabriele ha imparato ad allontanarsi da chi lo frequentava soltanto per interesse. Oggi, alla prima domanda sulla famiglia, Gabriele si mostra subito insofferente. In molte credono che i suoi siano miliardari, ma in realtà non è così: i Franco sono persone comunque umili, a prescindere dalla notorietà che è forse l’unica cosa che si sono guadagnati in abbondanza. La domanda, adesso, è: riuscirà Gabriele ha trovare la donna giusta per lui? Confidiamo che con papà Franco – uomo dal fascino ironicamente indiscusso – l’impresa non sarà poi così ardua.



