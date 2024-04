Gabriele Greco chi è il marito di Noemi/ “E’ stato la mia forza, era lì anche nei periodi più spaventosi”

Nella puntata di oggi a Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, sarà ospite Noemi. La cantante italiana pronta per il concertone del 1 maggio nella duplice veste di conduttrice ed artista, parlerà della sua carriera e vita privata. Al fianco dell’artista c’è sempre stato il marito Gabriele Greco; la coppia è insieme da 15 anni, il loro amore persiste ancora oggi. Ma chi è il marito di Noemi?

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ "Stava con me anche quando ero vittima del panico"

Polistrumentista, si diploma all’Accademia di Santa Cecilia in solfeggio e poi al Saint Louis College of Music. La musica è entrata nella sua vita già all’età di 10 anni, quando inizia a studiare pianoforte. Greco, successivamente, entra nella band della cantante italiana per sostituire il bassista, e da quel momento scatta la scintilla fatale con Noemi che diventerà la sua compagna di vita.

Gabriele Greco marito di Noemi: un amore che supera tutto

Gabriele Greco e Noemi sono felicemente sposati da 15 anni, ma non sono mancati i momenti di crisi in cui la cantante è riuscita ad andare avanti anche grazie al sostegno del marito: “Lui è stato veramente coraggioso perché è facile esserci finché va tutto bene. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico.”

L’artista italiana dai capelli rossi ha confessato che suo marito è sempre stato la sua forza nei momenti più bui della sua vita. La coppia non ha avuto figli perchè la cantante non si sente ancora del tutto pronta alla maternità: “Per un figlio vediamo come procede il mondo, sta diventando tutto molto complicato” ha dichiarato qualche tempo fa. I due vivono spensierati la loro storia d’amore pubblicando anche degli scatti insieme sui social.

