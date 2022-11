Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ “È stato la mia forza quando mollavo”

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi

Gabriele Greco è il marito di Noemi, ma è anche un suo musicista. Oltre ad essere innamorati, i due condividono la passione per la musica e Gabriele è sempre accanto a Veronica, questo il vero nome dell’artista, nelle sue esibizioni live. Classe 1984, Gabriele è un bassista, contro-bassista, pianista, tastierista e insegnante di musica. I due, dopo tanti anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2018, sono convolati a nozze nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La coppia, per il momento, non ha figli. Molto riservati, Noemi e Gabriele condividono pochissimo della loro vita insieme.

Sul profilo Instagram della cantante, infatti, è davvero difficile vedere una foto di coppia o una dedica speciale per il marito. Entrambi, infatti, sono super riservati a proteggono il loro rapporto da gossip e indiscrezioni.

Noemi e le parole sul marito Gabriele Greco

Gabriele Greco è il pilastro della vita di Noemi. Quest’ultima, pur parlando raramente del suo rapporto di coppia, in alcune interviste, si è lasciata andare a parole importanti nei confronti della sua metà. “Stiamo insieme da dieci anni e questi dieci anni sono volati” – ha detto la cantante alla stampa – “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

Un rapporto unico, dunque, quello tra Noemi e Gabriele sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Dopo tanti anni di vita insieme, i due sono sempre più innamorati e uniti.

