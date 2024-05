Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ “È stato sempre il mio più grande sostenitore”

Gabriele Greco è il marito della cantante Noemi. I due si sono sposati dopo 10 anni di fidanzamento nel 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma. La relazione è iniziata nel 2008, quando Greco, musicista che viene chiamato per sostituire il bassista che suonava precedentemente nella band di Noemi, e da quel momento i due non si sono mai lasciati. Attualmente è membro ufficiale della band e accompagna sua moglie ovunque nel ruolo professionale oltre che nei numerosi viaggi che i due si concedono per piacere, condividendone anche i momenti sui social.

Una storia che è rimasta sempre fuori dal mondo del gossip, e senza particolari colpi di scena, ma della quale la cantante ha sempre dichiarato di essere riuscita a trovare un equilibrio tra vita coniugale e impegni di lavoro. Oltre a questo, Noemi ha più volte raccontato in varie occasioni, che suo marito è stato da sempre il suo più grande sostenitore e che ha dimostrato costantemente amore e supporto anche nei momenti più difficili. “Lui c’è stato anche quando ho dovuto affrontare gli attacchi di panico e volevo mollare“.

Gabriele Greco, marito di Noemi: “Grazie a lui ho superato i pensieri negativi”

Noemi è sposata dal 2018 con il musicista che suona il basso nella sua band il marito Gabriele Greco. Nato a Roma nell’84 con un diploma al conservatorio e una carriera da polistrumentista e insegnante di musica. I due, dopo 10 anni di fidanzamento e convivenza hanno deciso di fare il grande passo ed ufficializzare la relazione. Tuttavia inizialmente sembrerebbe che avessero deciso di fare una vita diversa, all’inizio del rapporto infatti erano a Londra ed avevano poi deciso di andare a vivere insieme.

Il segreto di un amore così solido e duraturo tra Noemi e suo marito Gabriele Greco, come ha confermato spesso la cantante nelle interviste riguardo alla sua vita sentimentale, è quello di aver trovato un equilibrio tra lavoro e privato, ma anche il sostegno nei momenti difficili.Come confermò Noemi parlando di periodi in cui era preda di pensieri negativi: “Lui è stato veramente coraggioso perché è facile esserci finchè va tutto bene. Spero anche io di avere la stessa forza se lui un domani dovesse avere la stessa necessità”.











