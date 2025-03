Noemi, reduce dal suo ottavo Festival di Sanremo, nella vita privata è felice al fianco del marito Gabriele Greco. L’uomo lavora nel mondo della musica come lei e sono stati proprio i rispettivi lavori a farli conoscere. Il marito di Noemi, infatti, fa parte della sua band: suona il basso e il contrabbasso. L’amore tra i due è scoppiato dopo che Gabriele ha cominciato a lavorare con Noemi: poco tempo dopo tra loro è nato del tenero che li ha portati, dieci anni più tardi, ad unirsi in matrimonio. Gabriele e Noemi sono sposati dal 20 luglio 2018: i due si sono detti “sì” a Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina. I due si sono giurati amore eterno in una cerimonia intima, con i loro cari attorno.

Gabriele Greco era stato chiamato a far parte della band di Noemi per sostituire il bassista che aveva lasciato il gruppo. Dopo due anni di prove sporadiche, poi, nel 2010 è entrato ufficialmente nella band. I due si sono innamorati proprio in quegli anni e nel 2014 si sono trasferiti a Londra per un certo periodo di tempo: lei, infatti, si era mossa per lavoro e lui l’ha seguita, continuando a lavorare con lei ma allo stesso tempo seguendo nella relazione che era nata tra loro. Anche oggi la coppia viaggia spesso insieme: una passione comune ad entrambi che li ha fatti avvicinare e che ancora adesso rappresenta un punto comune tra loro.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: allargheranno la famiglia?

Noemi e il marito Gabriele Greco, che stanno insieme dal 2008 ma sono sposati solamente dal 2018, condividono la passione della musica e quella per i viaggi. Nonostante siano molto complici e innamorati, non è chiaro se nei loro piani ci sia anche quello di allargare la famiglia. Noemi, infatti, ha spiegato di essere titubante su questo punto e di non sapere se vuole mettere al mondo un figlio. A spaventarla, infatti, è questo mondo ricco di incertezze che non la rende sicura all’idea di diventare mamma. Gabriele Greco, invece, vorrebbe diventare papà.