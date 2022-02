Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ “La mia forza quando mollavo”

Chi è Gabriele Greco? Dagli studi al Conservatorio al primo incontro con Noemi

Dopo l’esibizione a Sanremo 2022 con “Ti amo non lo so dire“, Noemi torna in prima serata, ospite di Michelle Hunziker per “Michelle Impossible“. Da più di dieci anni la cantante è legata sentimentalmente a Gabriele Greco. Diplomandoto in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia, il marito di Noemi è un bravissimo musicista di pianoforte, ma non solo. Dopo aver scoperto la sua passione per il basso elettrico, Gabriele Greco ha conseguito il diploma alla St Louis School Of Music, laddove ha anche studiato contrabbasso in ambito jazz con Gaetano Ferrara, Marco Siniscalco, Valerio Serangeli, Pietro Ciancaglini, Stefano Nunzi e Tiberio Ripa. Arriviamo dunque a Noemi: il loro primo incontro risale al 2008, quando a causa di un’emergenza, Gabriele Greco subentra come musicista nella band della voce di “Sono Solo Parole”.

Gabriele Greco, le nozze del 2018 con Noemi

Gabriele Greco è il marito di Noemi. I due sono oggi una coppia molto affiatata, anche se all’inizio tra i due le cose non sembravano andare affatto in questa direzione. In principio, la cantante non nutre alcun tipo di simpatia nei confronti del bassista ma una volta scattata la scintilla i due non si sono più lasciati fino ad arrivare all’altare il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma. Oltre a seguire la moglie sul palco, Gabriele Greco è attivissimo anche in ambito jazz partecipando a diverse formazioni come i “Fatimah Provillon Quartet” ed i britannici “The Snare”. Su suo marito Noemi ha dichiarato: “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

