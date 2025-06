Da più di quindici anni, ormai, il cuore di Noemi batte per il marito Gabriele Greco. Bassista, contrabbassista, pianista e tastierista, condivide con la sua dolce metà l’amore per la musica. Ad unirli, però, c’è anche una grande intesa ed un’alchimia che fin dal principio li ha fatti sentire liberi di essere sempre loro stessi. “Agli inizi ero molto timida e sfortunata in amore”, spiega Noemi in una intervista a Verissimo, ripercorrendo le tappe che l’hanno portata ad amare Gabriele Greco. Un incontro che le ha cambiato la vita, in maniera naturale e disarmante.

“Perché io prima avevo difficoltà ad aprirmi con le persone. Quando penso al buttarsi a capofitto, penso sempre all’amore con Gabriele. Eravamo piccoli, adesso siamo grandi, ma lui è stata la prima persona con cui mi sono buttata”, sottolinea felice e soddisfatta Noemi. Oggi i due sono diventati marito e moglie, ma la cantante si assicura di non dare mai per scontata la vita di coppia.

“Non avevo la paranoia di fare la figura della sottona con lui, è bello lanciarsi con gli altri se poi troviamo il complice. E’ bello giocare a carte scoperte in un mondo che ci insegna il contrario. Secondo me questo è molto importante”, aggiunge Noemi parlando di Gabriele Greco. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante romana ha parlato di come è cambiata la vita all’interno della coppia dopo le nozze.

“La vita insieme è un lavoro, non dobbiamo mai dare per scontata la coppia. La persona che hai davanti cambia non è sempre la stessa ed è normale affrontare periodi belli e periodo meno belli”, conclude ancora l’artista capitolina. Insomma, la passione non deve mai mancare: nemmeno dopo sedici anni insieme. Lo sanno bene Noemi e suo marito Gabriele Greco.

