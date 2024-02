Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ “Stava con me anche quando ero vittima del panico”

Chi è Gabriele Greco, il marito della cantante Noemi

Noemi è da diverso tempo legata sentimentalmente a Gabriele Greco. Da oltre un decennio la cantante è legata sentimentalmente a Gabriele Greco. Diplomandoto in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia, il marito di Noemi è un noto musicista di pianoforte, ma non soltanto. Dopo aver scoperto la sua passione per il basso elettrico, Gabriele Greco ha ottenuto il diploma alla St Louis School Of Music, dove ha anche studiato contrabbasso in ambito jazz insieme a Gaetano Ferrara, Marco Siniscalco, Valerio Serangeli, Pietro Ciancaglini, Stefano Nunzi e Tiberio Ripa. Il primo incontro tra Noemi e Gabriele Greco risale a dieci anni fa.

Nel 2018 Noemi e Gabriele hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore, sposandosi. Nonostante inizialmente la cantante non nutrisse alcun tipo di simpatia nei confronti del bassista, una volta scattata la scintilla i due non si sono più lasciati fino al matrimonio il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma. Oltre a seguire la moglie sul palco, Gabriele Greco è molto attivo anche in ambito jazz partecipando a diverse formazioni come i “Fatimah Provillon Quartet” ed i britannici “The Snare”.

Noemi e le difficoltà affrontate al fianco di Gabriele Greco

Un legame fortissimo unisce Noemi e il marito Gabriele Greco, capace di tenerli incollati anche nei momenti più complicati affrontati dalla cantante. Su suo marito la cantante romana ha dichiarato in passato: “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

Noemi ha raccontato sempre su Gabriele Greco di aver vissuto momenti davvero complessi dal punto di vista emotivo e non dimentica tutto il supporto che il suo Gabriele non le ha mai fatto mancare. “Mio marito mi ha aiutata a lasciar andare certi pensieri negativi, certe prese di posizione molto dure”, ha raccontato l’artista. “Lui è stato veramente coraggioso perché è facile esserci finchè va tutto bene. Spero anche io di avere la stessa forza se lui un domani dovesse avere la stessa necessità” ha detto ancora la cantante sul marito Gabriele. E proprio per festeggiare il suo compleanno, alcune settimane fa, la cantante ha mandato in visibilio il web postando una foto decisamente hot, mostrando una Noemi totalmente inedita e sicura di se.

