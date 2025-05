Si chiama Gabriele Greco, il marito di Noemi, la cantante rossa della musica italiana che è nata musicalmente nel talent show di X Factor. Galeotta è stata proprio la musica a farli conoscere visto che Gabriele Greco è un bassista, contrabbassista, pianista e tastierista. I due si sono incontrati nel 2008 quando Gabriele è stato chiamato nella band di Noemi per rimpiazzare il bassista; il suo arrivo ha scombussolato la vita della cantante, visto che tra i due è scattata immediatamente la scintilla. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che, dieci anni dopo dal primo incontro, hanno deciso di diventare marito e moglie.

Alessandro Gassmann, che malattia ha?/ Attacchi di panico e disturbi d'ansia: "La prima volta accadde a..."

Proprio Noemi parlando del marito dalla pagine di Io Donna ha parlato della sua storia d’amore: “anche con la persona giusta non bisogna mai perdere di vista il fatto di crescere insieme”. Nel dettaglio la cantante ha confessato: “con mio marito stiamo insieme da sedici anni e siamo molto cambiati nel tempo”.

Renzo Arbore ha una compagna?/ L'ultimo grande amore fu Mariangela Melato: "Colei che ho amato di più"

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi

Il segreto della lunga relazione tra Gabriele Greco e Noemi sta nel rispettarsi ed essere autentici. “Le relazioni spesso finiscono per mancanza di autenticità” – ha precisato la cantante che parlando del marito ha aggiunto – “bisogna apprezzare anche i difetti. L’amore, per il resto, è anche dedizione incondizionata”. Ma chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi? Il musicista si è avvicinato molto presto al mondo della musica iniziando a studiare al Conservatorio di Santa Cecilia e il Saint Louis College of Music. Successivamente si è perfezionato presso il Berklee College of Music prima di iniziare a collaborare con grandi artisti della scena italiana ed internazionale.

Concita De Gregorio, la malattia e la paura per il cancro al seno/ "Ho temuto che non mi aggiustassi più”

L’incontro con Noemi ha sicuramente cambiato la sua vita professionale, ma anche personale visto che dal primo incontro non si sono mai più lasciati. “Mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme” – ha detto Noemi.