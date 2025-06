Chi è il marito di Noemi

La cantante romana Noemi, oltre a vantare una carriera di grande successo, ha avuto anche la fortuna di trovare una persona speciale nel corso della sua vita. Parliamo di Gabriele Greco, che da diversi anni condivide la serenità con l’artista capitolina, un amore importante ma che ovviamente come ogni relazione ha anche affrontato dei momenti più bui negli anni: “Abbiamo alti e bassi come ogni coppia che si rispetti” ha ammesso la cantante reduce dal Festival di Sanremo dove ha presentato il brano Se ti innamori muori.

Noemi e Gabriele Greco sono uniti da diversi anni, ma per adesso non hanno mai avuto figli, ipotesi che è tornata però a bazzicare nelle menti di entrambi in questo periodo. Gabriele Greco e Noemi potrebbero dunque allargare la famiglia nei prossimi anni: “Questo pensiero qualche notte mi tiene sveglia” ha confessato la cantante.

Noemi e Gabriele Greco, figli in arrivo?

Non è da escludere che nei prossimi mesi la coppia formata da Noemi e Gabriele Greco non possa sorprendere con qualche lieto annuncio. E’ forte la volontà della cantante romana di diventare mamma, un crescendo di vibrazioni positive che potrebbero portarla a coronare il grande sogno di diventare madre.

“I figli io non li ho. Ancora. Non mi pento, ma è il grande rimpianto finora. L’idea di scommettere su qualcos’altro, se ci riuscirò” ha confessato Noemi con un amarezza ma anche con la grande voglia e curiosità di abbracciare il mondo delle mamme. Vedremo se presto arriverà il momento di qualche nuovo annuncio per Noemi e Gabriele Greco. La volontà sembra chiara da entrambe le parti, chissà che non possa arrivare qualche colpo di scena nei prossimi tempi. Intanto questa sera la cantante romana sarà ospite del Radio Z

