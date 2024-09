Gabriele Greco è il marito di Noemi, ma anche un musicista romano di successo che si è fatto conoscere ed apprezzare come bassista, pianista e tastierista spaziando dalla musica pop a quella jazz. Durante la sua carriera, infatti, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi Roma Tre, Gabriele si è dedicato alla musica partecipando ai seminari della Berklee College of Music e l’Umbria Jazz. Del resto la musica è sempre stata la sua più grande passione sin da bambino, visto che a soli 10 anni ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte e successivamente si è diplomato in in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Dal pianoforte al basso il passo è stato breve per il marito di Noemi che poco dopo si è anche dedicato allo studio del contrabbasso. Oggi è un musicista della band di Noemi, ma in passato ha collaborato a diversi progetti tra cui: Gianluigi Clemente Trio, Karri Luhtala Trio, The Soul Jazz Impact Trio, Oliviero – Pozzovio Quartet e Fatimah Provillon Quartet.

Noemi: "Raffaella Carrà cercava la nuova Shakira"/ "È stata un'icona per il mondo LGBT"

Gabriele Greco e l’amore per Noemi: dall’incontro al matrimonio

La vita di Gabriele Greco è cambiata per sempre quando ha incontrato Noemi, la “rossa” cantante balzata alla fama dopo la partecipazione ad X Factor. I due si sono conosciuti nel 2008 per uno strano scherzo del destino, visto che Gabriele viene chiamato per sostituire uno dei componenti della band della cantante. Un incontro che lascia il segno e nel 2010 diventa un membro ufficiale di Noemi come bassista e controbassista. Parallelamente i due cominciano una storia d’amore che tengono ben lontana dai riflettori e dal mondo del gossip, ma che rendono pubblica molto tempo dopo.

Dopo 10 anni d’amore, infatti, i due si sono sposati in matrimonio a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Per Noemi la presenza del marito è fondamentale: “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo” – ha detto a Verissimo. Non solo, la cantante ha anche aggiunto: “è bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”.