Gabriele Greco e Noemi, sedici anni insieme tra alti e bassi

Da diversi anni nella vita privata e sentimentale di Noemi c’è il marito Gabriele Greco. Il compagno a cui la cantante è profondamente legata, perché è stato sempre al suo fianco e perché ha vissuto ogni suo alto e basso. “Gabriele mi è rimasto vicino mentre ho cambiato l’assetto del mio lavoro ma anche della mia vita. Non è fuggito e di questo lo ringrazierò per sempre”, ha confidato in una intervista recente rilasciata nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin.

Noemi, chi è?/ I grandi successi e la trasformazione fisica dopo un periodo buio: "Ero timida e insicura..."

Nel corso della chiacchierata con la conduttrice, Noemi confida di avere un sogno da realizzare con il marito Gabriele, diventare madre. “E’ un pensiero che di notte mi tiene sveglia, ma magari riuscirò a fare ancora questa cosa”, ha sottolineato l’artista.

Noemi, l’amore per Gabriele Greco e il sogno di diventare madre: “Penso sia incredibile”

Parlando del suo compagno, Noemi enfatizza il suo ruolo all’interno della relazione e spiega come sia cambiato il suo approccio all’amore grazie a Gabriele. “Prima di incontrarla ero molto sfortunata. Gabriele è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi”, ha detto Noemi. La vita di coppia non bisogna mai darla per scontata. Si attraversano periodi belli, altri più complicati”.

Noemi aspetta un figlio?/ "Mi sarebbe piaciuto averlo prima, dovevo guarire"

Dunque, Noemi non ha dubbi sul fatto che Gabriele sia la persona giusta per lei e appunto spera di costruire una famiglia, un giorno. “Penso che l’amore per i figli sia un amore incredibile…”, ha commentato speranzosa Noemi. Chissà cosa riserverà il futuro alla coppia, solo il tempo ci darà delle risposte. Intanto la cantante e il suo compagno si godono con serenità il presente, cullando un sogno che li stuzzica nel più profondo.