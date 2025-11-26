Gabriele Greco, marito di Noemi: chi è? Insieme dal 2008: lui è diventato musicista della sua band in quell'anno. Poi le nozze dieci anni dopo

Dal 2008 nella vita di Noemi c’è Gabriele Greco, il suo compagno nonché musicista nella sua band. I due si sono conosciuti proprio in quell’anno, grazie a un provino che Gabriele fece per entrare appunto nella sua orchestra. Da lì è partito l’amore che ha portato dieci anni più tardi al matrimonio. Parlando del loro amore, Noemi ha spiegato: “Ero molto sfortunata in amore prima di incontrarlo. Lui è stata la prima persona con la quale mi sono aperta davvero“.

Parlando delle nozze, celebrate nel 2018, Noemi ha scherzato: “L’ho incastrato. La vita insieme prosegue bene ma non va mai dato nulla per scontato. La persona che hai davanti cambia: lui non è sempre quel ragazzo che ho conosciuto ma nella coppia si cambia insieme, tra momenti belli e altri meno”. Il marito di Noemi, tutt’ora, suona nella sua band: a farli conoscere e innamorare è stata la passione in comune per la musica che ancora oggi li lega profondamente. Per diverso tempo i due hanno vissuto a Londra, dove si sono conosciuti ancora meglio, decidendo di passare il resto della vita insieme.

Gabriele Greco, marito di Noemi: “Sogniamo di avere dei figli”

Noemi e Gabriele Greco, suo marito, vorrebbero diventare genitori. “Il sogno di diventare genitori c’+ e questa è una cosa che la notte un po’ mi sveglia” ha raccontato la cantante. In passato Noemi ha vissuto dei momenti complicati ma Gabriele è sempre rimasto al suo fianco, sostenendola in ogni momento. “Per un periodo mi sono accorta di dover prima risolvere delle cose dentro di me e lui mi è rimasto al mio fianco, non è fuggito. Quello per i figli è un amore incredibile, i miei genitori me lo dicono sempre” ha rivelato Noemi. Gabriele, dunque, non ha mai lasciato sola la moglie, rimanendo al suo fianco in ogni momento: i due sognano ora di allargare la famiglia.