Dal 2018 Noemi è felicemente sposata con Gabriele Greco, che come lei lavora nel mondo della musica. Si tratta di un bassista e tastierista che professionalmente è molto vicino alla cantante romana: i due, infatti, si sono conosciuti quando hanno iniziato a lavorare insieme e pian piano si sono innamorati. Nel 2018, poi, è arrivato il matrimonio, celebrato nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Una cerimonia intima e semplice che ha portato i due a dirsi un “sì” che sperano possa durare per tutta la vita.

Il loro amore, comunque, andava avanti da dieci anni: si erano conosciuti appunto nel 2008 quando lui era stato chiamato a sostituire il bassista della band dell’artista. Diventato membro ufficialmente nel 2010, i due hanno cominciato a viaggiare insieme e si sono innamorati. Nel 2014 hanno vissuto insieme per un certo periodo a Londra, dove lei si era trasferita per lavoro. Nel 2018, come detto, è arrivato il matrimonio. I due continuano non solamente la loro vita e il loro viaggio come coppia ma anche il loro sodalizio professionale.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: “Viaggiamo spesso insieme”

Parlando del marito Gabriele Greco, Noemi ha raccontato che a legarli è un rapporto molto bello dal punto di vista professionale e non solo. I due, infatti, passano molto tempo insieme e vivono esperienze importanti l’uno al fianco dell’altro. “Mio marito c’è sempre stato, sono ormai oltre 10 anni che stiamo sempre insieme, ed è bello. Stiamo insieme, lavoriamo insieme e facciamo sempre tanti viaggi insieme” ha spiegato Noemi.

Per quanto riguarda il futuro, i due non sanno ancora se allargheranno o meno la famiglia. Il marito avrebbe voglia di diventare papà mentre lei non sarebbe convinta: vorrebbe prima capire in che direzione andrà il mondo prima di decidere se mettere o meno al mondo un bambino con il marito.

