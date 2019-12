Gabriele Greco marito di Noemi/ L’incontro con Papa Bergoglio insieme alla moglie

Che fine ha fatto Gabriele Greco, il marito di Noemi? È presto detto: la coppia pubblica di rado foto insieme sui profili social della cantante, ma l’incontro di entrambi con Papa Bergoglio ha premiato i fan con uno scatto a due. Uno degli ultimi tra l’altro, che l’artista ha condiviso su Instagram appena la settimana scorsa, spendendo parole di ringraziamento nei confronti del Pontefice. “Tanti auguri Papa Francesco! Sei un esempio di coraggio e umanità per tutti noi. Grazie per ricordarci sempre che siamo tutti fratelli figli della stessa terra”, ha scritto. E mentre gli ammiratori hanno elogiato la cantante, speso belle parole per la coppia, altri invece si sono scagliati contro Noemi: “Quanti immigrati/fratelli ospiti a casa tua?”; “Siamo tutti figli della stessa Terra e siamo in guerra”; “Chiedi a Franceschino quanti ne potrebbe ospitare lui?”.

GABRIELE GRECO, IL MESSAGGIO DELLA MOGLIE NOEMI

Noemi sarà uno degli ospiti che vedremo a Concerto di Natale in Vaticano nella prima serata di oggi, martedì 24 dicembre 2019. Dato che la cantante ha mostrato diverse volte di avere un rapporto affiatato con il suo Gabriele, possiamo quasi essere sicuri che in qualche modo il marito sarà fra la folla o nel backstage, pronto a seguirla anche in questa nuova avventura televisiva. Anche se non è escluso che compaia con il resto della band della cantante. Gabriele Greco è riuscito a portare all’altare Noemi, ma da quando i due si sono sposati, ormai nel luglio dell’anno scorso, è sempre più difficile ottenere qualche informazione sulla loro vita di coppia. La cantante rimane abbottonata su sentimenti e quotidianità e la stessa strada viene intrapresa anche dal marito, il più riservato dei due. “Siamo come il Sole e la Luna, diversissimi ma complementari; infatti appena ti ho conosciuto mi stavi veramente antipatico ma si sa che spesso i più grandi amori iniziano così. Nella buona e nella cattiva sorte sarò sempre tua complice e amica”, ha scritto Noemi in occasione del loro primo anniversario di matrimonio.

I POSSIBILI PROGETTI PROFESSIONALI

In base a queste parole e a qualche apparizione social di Gabriele Greco sul profilo della moglie, possiamo intuire che la relazione stia procedendo a gonfie vele. Non è escluso tra l’altro che i due stiano lavorando su nuovi progetti musicali, anche se Noemi ha svelato di recente di non aver preparato nessun singolo in previsione di Sanremo 2020. “È un’esperienza meravigliosa che ha fatto parte del mio percorso e magari, farà parte del futuro, chissà…! Per ora in bocca al lupo ad Amadeus e a tutti gli artisti che parteciperanno”, ha scritto infatti su Twitter. Nulla toglie tuttavia che l’artista e Gabriele siano già all’opera per nuove canzoni da lanciare il prossimo anno.



