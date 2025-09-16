Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: batterista, fa parte della sua band dal 2008. Dieci anni più tardi il matrimonio tra i due

Dal 2008 Gabriele Greco fa parte della vita di Noemi. Il musicista, come la moglie, lavora nel mondo dell’arte e, appunto, della musica. Proprio per via del lavoro nel medesimo settore, Gabriele Greco ha conosciuto Noemi: il primo incontro, infatti, è avvenuto durante un provino. Gabriele, che suona da quando era un bambino, ha infatti partecipato un casting per entrare nella band che accompagna Noemi durante i suoi concerti. Il provino è andato bene e da quel momento Noemi ha deciso di prenderlo in squadra con sé e poco dopo i due hanno cominciato un rapporto sentimentale oltre che lavorativo. Dopo aver cominciato a collaborare, Gabriele Greco e Noemi si sono trasferiti per un certo periodo di tempo a Londra: tornati in Italia, hanno continuato a lavorare insieme. Dieci anni più tardi, nel 2018, Gabriele è diventato il marito di Noemi: i due sono convolati a nozze con una splendida cerimonia davanti ad amici e parenti.

Gabriele Greco, marito di Noemi: “Mi è sempre rimasto accanto”

Noemi ha vissuto in passato diversi momenti difficili e proprio durante uno di questi, dopo il Sanremo del 2012, i due hanno vissuto un momento di crisi. Nonostante questo, come sottolineato più volte dalla cantante romana, Gabriele non è scappato. “Mio marito si è accorto di questa cosa, non è fuggito e mi è stato accanto” ha rivelato la cantante.

Dunque, Gabriele ha saputo comprendere i suoi momenti di smarrimento e non l’ha lasciata sola, proseguendo il suo percorso di vita con lei. Dopo le nozze del 2018, Gabriele e Noemi non hanno ancora avuto bambini: inizialmente la cantante ha spiegato di non essere certa se volere diventare o meno mamma. Più avanti, però, ha cambiato idea, decidendo di provare a realizzare il suo sogno. “Il sogno di diventare genitori c’è, è un sogno che mi tiene sveglia” ha rivelato Noemi. I due, dunque, cercheranno di avere un bambino.