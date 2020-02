Gabriele Greco, marito di Noemi/ Tante collaborazioni da Fiorella Mannoia a Niccolò Fabi

GABRIELE GRECO, LE COLLABORAZIONI DEL MARITO DI NOEMI

Gabriele Greco è ormai il marito di Noemi da due anni. I due si sono conosciuti infatti nel 2008, quando il musicista ha preso il posto del bassista della band della cantante e l’ha accompagnata in tutti i live, prima di diventare suo marito nel luglio del 2018. Nonostante una vita e carriera spese nel mondo della musica, Greco è laureato in Scienze Politiche. Questo però non gli ha impedito il suo sogno di diventare un musicista affermato, ricevendo tra l’altro conferma come membro ufficiale del gruppo di Noemi due anni più tardi il suo ingresso. All’attivo non ha comunque solo la fiorente collaborazione con la consorte, ma anche con artisti di primo piano come gli Almanegretta, Fiorella Mannoia e Niccolò Fabi. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo invece che Greco ha scelto la strada della semplicità anche per il suo grande giorno. I due artisti infatti hanno deciso di sposarsi a Roma presso la Basilica di San Lorenzo per poi trascorrere la luna di miele su un’isola vicina, “Con gli affetti, che se vogliono possono raggiungerci, venirci a trovare”, ha detto la cantante a Vanity Fair.

LA SCELTA DI RISERVATEZZA

La riservatezza è una delle scelte di vita di Gabriele Greco, il marito di Noemi. I due infatti non si mostrano facilmente insieme sui social e l’ultimo scatto risale ormai allo scorso dicembre, quando la coppia ha fatto visita a Papa Francesco. “Sei un esempio di coraggio e umanità per tutti noi. Grazie per ricordarci sempre che siamo tutti fratelli e figli della stessa terra”, scrive la cantante su Instagram. “Siamo come il Sole e la Luna, diversissimi ma complementari”, ha scritto invece Noemi il giorno del loro primo anniversario, “infatti appena ti ho conosciuto mi stavi veramente antipatico ma si sa che spesso i più grandi amori iniziano così. Nella buona e nella cattiva sorte sarò sempre tua complice e amica”. Purtroppo i fan rimarranno delusi: Greco è presente sui social, ma è molto meno attivo della moglie. Basti pensare che il suo ultimo post risale allo scorso settembre, in occasione del Blues & Love Summer Tour che ha permesso alla cantante e la sua band di andare in giro per l’Italia. Oggi, sabato 29 febbraio 2020, Noemi sarà presente nel programma Una storia da cantare: sul palco ci sarà anche il suo bassista del cuore?

