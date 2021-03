Gabriele Greco, marito Noemi/ “E’ in ogni cosa che faccio anche se…”

Chi è Gabriele Greco marito di Noemi? Lei è stata qualche giorno fa regina a Sanremo 2021 con il suo look e il suo fisico “nuovo” ma intanto a casa, a fare il tifo per lei, c’era il giovane amore che ha incontrato, e non ha più lasciato, ormai più di dieci anni fa. La stessa in un’intervista a Verissimo ha confessato di aver visto volare gli ultimi dieci anni della sua vita accanto a lui, parlando della loro voglia di vivere al massimo trasferendosi a Londra e passando lì tre anni all’insegna della diversità ma senza mettere da parte poi la loro convivenza. Sicuramente in questi anni hanno fatto molto insieme e Gabriele Greco è “la sua forza” in questo periodo. Il matrimonio si è svolto a Roma con una romanticissima cerimonia sul Lungotevere alla presenza di parenti e amici e da allora le cose vanno sempre meglio.

Gabriele Greco, marito Noemi, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Gabriele Greco marito di Noemi? Sicuramente a tenerli insieme è la passione comune per la musica visto che anche lui, proprio come Noemi, è musicista. In particolare, Greco è bassista della sua band oltre che insegnante di musica. Sin da adolescente ha studiato pianoforte passando poi al basso elettrico e al contrabbasso. Prima di diventare il bassista di Noemi, ha fatto parte del gruppo Mambo 24 e ha spesso girato il mondo districandosi tra la Francia e la Grecia. I due si sono incontrati nel 2008 quando il musicista ha ricevuto la chiamata per sostituire il bassista “ufficiale” di Noemi che si era ammalato a quel punto ha conquistato un post fisso nella band ma anche il cuore della bella rossa. Dieci anni dopo si sono sposati a Roma nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Da allora sono passati tre anni e i due sono felici come allora.

