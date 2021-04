Gabriele Greco, marito Noemi/ È stato per anni il suo bassista, poi…

Si chiama Gabriele Greco il marito della cantante Noemi, suo accompagnatore in diverse tournée in qualità di partner ‘musicale’ e soprattutto ‘sentimentale’ che abbiamo imparato a conoscere attraverso i profili social di lei. Sul suo Instagram, infatti, non mancano foto che li ritraggono insieme il giorno del loro matrimonio, per esempio, e poi ancora a colloquio con il Papa, in uno dei momenti più indimenticabili della vita di entrambi. Al primo posto, però, c’è il giorno delle nozze, il 20 luglio 2018, quando i due si sono promessi amore eterno esattamente a 10 anni dal loro primo incontro.

La storia d’amore tra Noemi e Gabriele Greco

In totale, infatti, il fidanzamento tra Noemi e suo marito Gabriele Greco è durato ben 10 anni. Nel frattempo, la coppia ha continuato a esibirsi su alcuni dei palchi più prestigiosi della musica italiana, senza rendere noti molti dettagli circa la loro sfera più privata. Inizialmente, Greco era stato chiamato a sostituire il bassista ‘fisso’ della sua band, che si era appena ammalato e per questo motivo non poteva suonare. Questa spiacevole circostanza ebbe un risvolto inaspettato: fu proprio allora che Noemi vide per la prima volta Gabriele e se ne innamorò praticamente subito.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi

Gabriele Greco ha raggiunto la notorietà dopo l’annuncio del suo fidanzamento con Noemi. Bassista, ha iniziato a studiare musica all’età di 10 anni, per poi diplomarsi in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. In seguito, Gabriele si è iscritto alla prestigiosa Saint Louis College Of Music, dove ha imparato a conoscere e ad amare gli strumenti a corde come basso e contrabbasso. Nel corso degli anni ha seguito diversi seminari tenuti da artisti del calibro di Paolo Costa e Alain Caron per imparare a suonare il basso in ambito classico e jazz. Nel cassetto ha anche una laurea in Scienze Politiche conseguita a Roma con il massimo dei voti. Oggi, sempre a Roma, insegna musica alla Timba.

