Gabriele Greco, marito Noemi/ Ecco perché non lo vediamo mai

Gabriele Greco non ha mai apprezzato i riflettori: per vederlo in un evento pubblico di risonanza nazionale dobbiamo per forza ritornare indietro fino al giorno delle sue nozze con Noemi. Da sempre amante del dietro le quinte, il bassista ha preferito non esporsi mai in prima persona. Forse anche per non creare un inutile testa a testa con la moglie. Questo non vuol dire però che i fan di lei non ricerchino continuamente notizie sul loro rapporto e sul musicista in particolare. “Vorrei avere un figlio“, ha detto tempo fa la cantante a LaPresse, “l’amore si consuma se non si è capaci di rinunciare a qualcosa in nome della coppia, ma non si esaurisce. Credo nell’equazione dell’amore di Paul Dirac: il fisico quantistico sostiene che anche se la vita ci separa, non ci allontaneremo mai dalle persone con le quali abbiamo condiviso momenti importanti”. Gli ammiratori della coppia si sono subito messi in attesa del pargolo in arrivo. Al momento però, sembra che i due innamorati non abbiano ancora deciso di fare il grande salto. Niente però è escluso: presto spunterà un fiocco alla loro porta?

Gabriele Greco, marito Noemi: i due si sono detti di sì

Gabriele Greco ha realizzato il sogno d’amore di Noemi: dopo anni di fidanzamento, i due si sono detti sì due anni fa. Dopo dieci anni di folle amore, per la precisione, che ha spinto la cantante a sentirsi anche un po’ ‘vecchia’ come sposina. Anzi, in questi giorni la coppia ha festeggiato il loro secondo anniversario di nozze, visto cha la cerimonia si è tenuta il 20 luglio del 2018. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Noemi sarà invece una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica nel prime-time di Rai 1. Non ci sarà ovviamente Greco, da sempre concentrato anche nel supporto di altri artisti. Gabriele intanto si trova a Londra, dove ha deciso di vivere con la moglie da diverso tempo. In base a quanto sottolineato da Donna Glamour, il loro appartamento dovrebbe trovarsi a West London. Piccolo ma arredato con cura: spesso la cantante pubblica sui social alcune foto in cui si intravede il mobilio e lo stile minimalista che ha scelto per il loro nido d’amore.



