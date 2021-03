Gabriele Greco, marito Noemi/ Galeotto un incontro casuale “10 anni insieme, volati!”

Quello tra Noemi, cantante in gara tra i Big a Sanremo 2021 e Gabriele Greco, suo marito dal 2018, è un amore che vive ben lontano dalle luci dei riflettori. I due sono convolati a nozze dopo dieci anni dal loro primo incontro. Il matrimonio si è svolto a Roma con una romanticissima cerimonia sul Lungotevere. “Sono dieci anni insieme, ma sono volati!”, aveva confidato la cantante a Silvia Toffanin, durante una ospitata a Verissimo poco prima di pronunciare il fatidico “sì”. “Ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti”, aveva aggiunto. Anche lui un artista – bassista della sua band oltre che insegnante di musica – la coppia oggi ha trovato la propria stabilità sentimentale e lavorativa e vive nel Regno Unito.

Oltre al pianoforte, a partire dai 16 anni di età Gabriele Greco ha iniziato anche ad interessarsi allo studio di altri strumenti musicali tra cui basso elettrico e contrabbasso. Ha fatto parte del gruppo Mambo 24 prima di diventare il bassista ufficiale di Noemi. Nel corso della sua già lunga carriera che lo ha portato in giro per diverso Paesi (dalla Francia alla Grecia), Greco ha fatti parte anche del Gianluigi Clemente Trio, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero – Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet.

GABRIELE GRECO, MARITO NOEMI: IL LORO AMORE LUNGO OLTRE 10 ANNI

L’incontro tra Noemi e Gabriele Greco è stato del tutto casuale: era il 2008 quando il polistrumentista viene chiamato a sostituire il bassista “ufficiale” della cantante improvvisamente malato. Alla cantante, come rammenta Io Donna, Gabriele arriva attraverso amicizie comuni ma da quell’incontro, oltre a conquistare un post fisso nella band riesce a fare breccia anche nel cuore della cantante artisticamente nata sul palco di X Factor. La coppia ha fatto della discrezione il proprio cavallo di battaglia ed è il 20 luglio del 2018 quando convola a nozze, dopo un fidanzamento di dieci anni vissuto a cavallo tra Roma, Londra e le capitali d’Europa. Il “sì” fu pronunciato presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina ed alle nozze prese parte anche il suo mentore nel talent che la lanciò, Morgan. Al marito la cantante ha riservato una dedica speciale sui social: “Vita, ricordi, gioie, difficoltà, lontananza. Ma tu sei sempre qui, al mio fianco e oggi voglio dirti grazie. Grazie per quello che sei, grazie per l’amore che mi regali ogni giorni, ogni minuto. Non smettere mai di cercarmi dentro ogni cosa che vivi”.



