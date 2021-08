Gabriele Greco, marito Noemi/ La cantante: “è stato la mia forza quando mollavo”

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la cantante di Glicine tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo Festival di Sanremo, ma anche dell’estate con la hit “Makumba”. La rossa della musica italiana è felicemente innamorata di Gabriele, un’artista che ha conosciuto grazie ad uno scherzo del destino. Il bassista, infatti, è arrivato nella band della cantante per sostituire il precedente e tra i due è scattata la scintilla che li ha fatti prima innamorare e poi sposare. Nel 2018, infatti, Noemi e Gabriele sono diventati marito e moglie: un matrimonio celebrato con discrezione e riservatezza come la coppia ha deciso da sempre di vivere il proprio amore. “Sono dieci anni insieme, ma sono volati!”, ha raccontato la cantante ospite del salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Dieci anni d’amore, ma anche di scelte che hanno cambiato la loro vita come ha precisato la cantante: “ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti”.

"Makumba", Battiti Live 2021/ "L'evoluzione fa parte di noi"

Noemi: “mio marito Gabriele Greco mi ha sempre tenuta per mano”

Il marito Gabriele Greco è importantissimo nella vita di Noemi e in particolare lo è stato anche durante il cambiamento fisico che l’artista di “Vuoto a perdere” ha intrapreso nell’ultimo anno durante la prima ondata della pandemia. A raccontarlo è stata proprio l’artista: “Gabriele mi ha sempre tenuta per mano. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”. Non solo, la cantante è pronta anche a diventare mamma visto che ha confessato: “se ci penso mi dico: ‘Potrebbe essere molto bello’. E magari il corpo ora risponde. E se invece non risponde, credo nei prodigi della tecnica: non avrei alcun problema a ricorrere alla procreazione assistita”.

