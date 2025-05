Da diversi anni ormai il cuore di Noemi batte per il marito Gabriele Greco, bassista e tastierista di talento con cui oggi più che mai sogna in grande. Lui le è stato vicino in periodi difficili della sua vita e la cantante infatti non si stanca mai di ribadire quanto sia fondamentale la sua presenza nella quotidianità. Anche per questo farebbe carte false per realizzare un sogno che accomuna entrambi: diventare genitori. Oggi Noemi mastica amaro, perché fino a qualche anno fa tutto era potenzialmente “più alla portata” e realizzabile di oggi.

Noemi/ Dopo Sanremo 2025 pubblica "Non sono io": "pone una semplice domanda è ancora possibile amarsi?"

“Ma la mia vita mi ha portato da tutt’altra parte. Quando vivi un momento così difficile, non puoi portarci dentro un figlio”, ha spiegato in una toccante intervista a Giulia Salemi nel podcast ‘Non lo faccio x moda’. “In quel momento non sono stata capace…”, confida ancora Noemi. Così la cantante fa capire quanto sia crescente il desiderio della genitorialità anche e soprattutto nel compagno

Gabriele Greco, chi è marito Noemi/ La cantante ammette: "Diventare genitori è pensiero che mi tiene sveglia"

Noemi e Gabriele Greco, il sogno di un figlio mai arrivato: “E’ desiderio comune”

“Ci sono degli uomini che anche loro hanno questo desiderio, non è solo una cosa delle donne”, spiega Noemi. A rammaricarla è il fatto che il loro sogno al momento appaia po’ più lontano. D’altra parte il tempo passa e l’artista quarantatreenne romana non si fa illusioni: “Sono dispiaciuta perché al mio compagno gli ho un po’ negato questa cosa. Il peso lo sento più per lui che per me”, ammette la cantante.

La voglia di un figlio non è passata, ma ad ogni modo la coppia si sente risolta e appagata così. Gabriele e Noemi condividono non solo la passione per la musica, ma guardano con gli stessi occhi il loro futuro. Se capiterà saranno felicissimi di aggiungere un ‘plus’ alla loro vita, altrimenti andranno avanti con la forza dell’amore. Come hanno sempre fatto.

Noemi, chi è?/ I grandi successi e la trasformazione fisica dopo un periodo buio: "Ero timida e insicura..."