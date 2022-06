Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: “è stato la mia forza quando mollavo”

Gabriele Greco e Noemi: dal palco al matrimonio

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la rossa della musica italiana tra le protagoniste del Tim Summer Hits. Un grande amore quello nato tra la cantante e il musicista di pianoforte che si sono conosciuti più di dieci anni fa. Ad unirli la passione per la musica, visto che Gabriele dopo essere diplomato in contrabbasso presso la St Louis School Of Music, studiando con Gaetano Ferrara, Marco Siniscalco, Valerio Serangeli, Pietro Ciancaglini, Stefano Nunzi e Tiberio Ripa, ha cominciato a lavorare nel mondo della musica. Nel 2008 il primo incontro di Noemi quando ha dovuto sostituire un musicista della band della cantante. Da quel momento è nato qualcosa che ha portato i due a conoscersi ed innamorarsi fino al matrimonio celebrato il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma.

Noemi & Carl Brave/ Bis per la coppia con "Hula Hoop"

Noemi è follemente innamorata del marito e parlando di lui ha confessato: “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

Noemi e Gabriele Greco: “insieme da dieci anni”

L’amore tra Gabriele Greco e Noemi prosegue a gonfie vele. Nonostante siano passati già diversi anni dal loro primo incontro, la coppia non nasconde di essere felice ed innamorata come se fosse il primo. “Stiamo insieme da dieci anni e questi dieci anni sono volati” – ha raccontato la cantante che è follemente innamorata del musicista che in passato, proprio grazie al suo lavoro, ha avuto l’opportunità di girare il mondo: dal Belgio alla Grecia.

Noemi e Carl Brave lanciano Hula Hoop/ "Lo scorso anno ci siamo trovati bene e..."

Durante la sua carriera però il marito di Noemi ha collaborato con il trio Gianluigi Clemente, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero-Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet. Dal 2008 è tra i musicisti della band di Noemi.

LEGGI ANCHE:

Noemi/ “Nella vita ci vuole anche un po’ di cul*, ogni canzone un momento di ricordo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA