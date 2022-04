Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: “è stato la mia forza quando mollavo”

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la cantante di “Vuoto a perdere”. La coppia è felicemente innamorata, anche se all’inizio le cose non sono partite proprio nel verso giusto. La rossa cantante di “Sono solo parole” all’inizio della conoscenza non nutriva una grandissima simpatia per il bassista che è arrivato all’improvviso nella sua band per rimpiazzare uno dei componenti. Sta di fatto che quella ritrosia iniziale è ben presto sparita permettendo a Noemi e Gabriele di conoscersi a 360°. Una conoscenza che li ha fatti perdutamente innamorare, visto che dopo qualche anno la coppia ha deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma. Poi la coppia ha lasciato Roma e si è trasferita a Londra come ha raccontato la cantante: “ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti”.

La coppia è poi tornata in Italia dopo il capitolo “Made in London” e la stessa Noemi parlando del marito ha raccontato: “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

Ma chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi?

Classe 1984, Gabriele Greco non è solo il marito di Noemi. Nato e cresciuto a Roma, Gabriele è un polistrumentista, un bassista e insegnante di musica. La musica è sempre stata la sua più grande passione. A soli 16 anni, infatti, comincia a studiare pianoforte, basso elettrico e contrabbasso. Tra le sue esperienza menzioniamo: ha suonato nella band “Mambo 24”, anche se la sua carriera musicale ha preso una svolta quando è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi, la cantante di “Briciole”. Diverse le collaborazioni durante la sua carriera di bassista: da Gianluigi Clemente Trio al Karri Luhtala Trio.

Non solo, Gabriele suonato con The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero, il Pozzovio Quartet e il Fatimah Provillon Quartet.











