Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: “Mi ha sempre tenuta per mano, anche quando…”

Gabriele Greco è il marito della celebre cantante Noemi, in gara al prossimo Festival di Sanremo. La loro storia d’amore vive al riparo dai riflettori e della coppia non si hanno moltissime informazioni, benché sia unità da più di dieci anni. Noemi e Gabriele si sono sposati nel 2018 a Roma e lei, in una intervista a Verissimo, aveva detto che il tempo insieme alla sua dolce metà era letteralmente volato.

Tanta stima reciproca, ma anche passioni comuni, come la musica. La coppia vive nel Regno Unito e da tempo ha trovato un equilibrio invidiabile. Noemi, in particolar modo, ha riconosciuto a se stessa l’esigenza di voler cambiare dopo aver trascorso tanto tempo in panni che non sentiva più suoi. E ora che è riuscita nel suo intento si sente bene come non mai: “Mi sono sempre accettata con i miei difetti. Ma a un certo punto quello che ero diventata fuori non mi rappresentava più”, aveva raccontato in una intervista a Vanity Fair.

E proprio in quell’intervista, Noemi, aveva ammesso piacevolmente di aver riscoperto il suo lato sensuale. Un lato che anche il marito Gabriele Greco ha contribuito a valorizzare, sostenendo la cantante nei momenti più complicati e insidiosi della sua metamorfosi. Alcuni di questi, Noemi, li ha definiti “spaventosi”. “Avevo gli attacchi di panico. Sono diventata molto lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo. Gabriele mi ha sempre tenuta per mano. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo”, ha ammesso nell’intervista. Insomma in tutto questo, suo marito c’è sempre stato, nel bene e nel male, e continua ad essere l’uomo amorevole che ha sposato nel 2018. Inutile dire che tra i due le cose vanno ancora a gonfie vele.

