Gabriele Greco, marito Noemi/ Nessuna crisi: “dieci anni insieme, sono volati!”

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la rossa della musica italiana. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti grazie alla musica! Proprio così, è stata la musica a farli incontrare visto che Gabriele è arrivato come bassista nella band della cantante. Tra i due è scattata subito una forte sintonia e complicità e poco dopo si sono anche innamorati. Il 20 luglio del 2018 i due hanno deciso di sposarsi dopo dieci anni di fidanzamento! Dal 2008 Noemi e Gabriele fanno coppia fissa e non hanno mai avuto un momento di crisi o di difficoltà. Anzi proprio la cantante in diverse occasioni ha smentito categoricamente di essere in crisi con il suo compagno e bassista! “Sono dieci anni insieme, ma sono volati” ha sottolineato l’interprete di “Sono solo parole”.

La coppia ha vissuto anche a Londra per un periodo come ha raccontato la cantante: “ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti”. Ma chi è il marito di Noemi?

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi?

Classe 1984, Gabriele Greco è nato a Roma. Il marito di Noemi è un polistrumentista, un bassista e insegnante di musica. La musica è sempre stata una sua grande passione e così giovanissimo, a soli 16 anni, ha cominciato a perfezionarsi studiando pianoforte, ma anche basso elettrico e il contrabbasso. Successivamente è entrato nella band “Mambo 24”, ma la sua vita personale ed artistica è cambiata quando è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi, la cantante di “Vuoto a perdere”. Diverse le collaborazioni durante la sua carriera di bassista: da Gianluigi Clemente Trio al Karri Luhtala Trio.

E ancora ha suonato con The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero, il Pozzovio Quartet e il Fatimah Provillon Quartet. L’incontro con Noemi gli ha cambiato sicuramente la vita, visto che dopo dieci anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato nella città del loro cuore: Roma.

