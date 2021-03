GABRIELE GRECO, MARITO NOEMI/ Un primo incontro imprevisto: fu chiamato a sostituire…

Gabriele Greco, polistrumentista e in particolare bassista, è da quasi tre anni il marito di Noemi. I due si sono conosciuti nel 2008, quando per Noemi – che all’epoca era in tour – si presentò la necessità di sostituire uno dei componenti della band che di solito l’accompagnava. Il bassista ‘ufficiale’ del gruppo, infatti, si era appena ammalato, e la cantante si mise in contatto con Gabriele tramite amici in comune. Al primo incontro fu chiaro che tra i due c’era feeling, e così Greco divenne il nuovo bassista incaricato di seguirla ai concerti. Nonostante la loro vicinanza anche pubblica, Noemi e Gabriele sono sempre stati piuttosto discreti. Su di loro non sono mai trapelate notizie eclatanti, dal momento che entrambi hanno sempre cercato di preservare la loro relazione da ‘occhi’ (e obiettivi fotografici) indiscreti. Questo, almeno, è quanto viene da pensare facendo una breve ricerca sulla coppia, di cui non si conosce quasi nulla se non la data delle nozze: 20 luglio 2018.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi

In questi anni, Gabriele Greco e Noemi hanno vissuto insieme tra Roma, Londra e altre grandi capitali europee. Gabriele è anche diventato insegnante di musica, nonché collaboratore a livello internazionale di diversi ensemble di musica jazz. Nel frattempo, anche Noemi ha avuto modo di accrescere la sua fama presso il pubblico italiano, soprattutto a partire dalle sue sei (più una, quella di quest’anno) partecipazioni al Festival di Sanremo. I due si sono sposati dopo un fidanzamento durato dieci anni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. In quell’occasione, la cantante ha voluto omaggiare il marito con una lunga dedica social: “Vita, ricordi, gioie, difficoltà, lontananza. Ma tu sei sempre qui, al mio fianco e oggi voglio dirti grazie. Grazie per quello che sei, grazie per l’amore che mi regali ogni giorni, ogni minuto. Non smettere mai di cercarmi dentro ogni cosa che vivi”. Presente alle nozze anche Morgan, suo mentore a X Factor, laddove tutto è iniziato. Dopo il matrimonio, Noemi si è presa una breve pausa per dedicarsi al marito.

