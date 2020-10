Gabriele Greggio, figlio Ezio/ Si descrive come “Attore, rapper e supereroe”

Gabriele Greggio è il figlio di Ezio Greggio, il conduttore ospite della nuova puntata di Verissimo. Nato dall’amore tra il conduttore e la ex moglie Isabel Bengochea, Gabriele è stato presentato ufficialmente sui social dal padre. L’occasione è arrivata nel giorno del suo compleanno: il volto noto di Striscia La Notizia ha voluto augurare buon compleanno al figlio postando una bellissima foto e una dedica: “Buon compleanno al mio Gabriele! 26 anni, che meraviglia: alla tua età ne avevo 28!” con tanto di hashtag “è lui o non è lui”. Il figlio di Ezio Greggio ha soli 26 anni e proprio come il padre si sta costruendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Gabriele vive a Londra, ma ha seguito un corso di recitazione a New York e successivamente ha proseguito gli studi all’University of the Arts London.

Chi è Gabriele Greggio, figlio di Ezio Greggio

“Attore, rapper e supereroe” così si autodefinisce Gabriele Greggio il figlio di Ezio Greggio che ha davvero tantissime cose in comune con il papà. Non solo la passione per la recitazione e il mondo dello spettacolo, ma anche le sembianze, visto che sono molto molto simili. Su Gabriele si conoscono davvero pochissime informazioni: oltre alla passione per la recitazione, è anche un amante della moda, degli animali e del pugilato. Legatissimo al padre e al fratello Giacomo, Gabriele nonostante la separazione dei genitori è sempre riuscito a mantenere un buon rapporto. Del resto papà Ezio non ha mai fatto mistero che la sua priorità nella vita sono proprio i due figli nati dal matrimonio con la spagnola Isabel Bengochea. “Quando arrivano anche i miei figli Giacomo e Gabriele la vacanza diventa ancora più bella” scriveva la scorsa estate su Instagram il comico a conferma dell’infinito affetto verso i suoi amati figli.



