Gabriele Grieco, chi è il fratello di Amedeo/ “Gabriele è disoccupato perché…”

Gabriele Grieco è il fratello del comico Amedeo. Gabriele ha 26 anni ed è molto legato a suo fratello, con cui ha sempre avuto un rapporto bellissimo nonostante i mille impegni lavorativi di Amedeo. Ed è proprio Amedeo ad aver voluto fare due bellissime sorprese a Gabriele e a portarlo davanti alle telecamere di Canale 5. La prima volta, Gabriele Grieco ha potuto incontrare Mario Balotelli e la seconda volta Belen Rodriguez e Stefano de Martino, per un momento davvero speciale ed emozionante. Sì perchè in occasione della seconda partecipazione di Gabriele a “C’è posta per te”, il ragazzo ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo con parole che hanno commosso tutti. “Sei bellissima! – le ha detto – sei arrivata tu che mi tagli la frutta, mi abbottoni scarpe e giubbino. A me è sempre mancato qualcosa ma da quando ci sei tu non mi manca più niente. Mancavi tu! Quindi ora te lo chiedo ufficialmente: Giorgia, mi vuoi sposare?”. Dopo una lunga trattativa, i due amici riescono ad accaparrarsi una cucina di oltre 8 mila euro, 100 bomboniere d’argento (a forma di elefante) ed un anello di fidanzamento per la proposta ufficiale.

Gabriele Grieco è disoccupato, la reazione di Amedeo

Gabriele Grieco è affetto da una disabilità che però non lo ha mai limitato nella vita e sulla quale fa anche dell’ironia, come ha fatto suo fratello Amedeo proprio da Maria De Filippi, introducendo anche una riflessione molto attuale: “Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato”. Gabriele Grieco vuole mantenersi lontano dai riflettori. A differenza del fratello Amedeo, Gabriele ha un unico profilo Instagram, in coppia con la fidanzata Giorgia, mentre il suo profilo Twitter risulta inattivo dal 2015.

È un appassionato di calcio e, come il fratello Amedeo e il suo amico Pio D’Antini, è un tifoso sfegatato della sua città natale, il Foggia. Il fratello dello showman è già apparso due volte in televisione, la prima partecipando a uno scherzo a Mario Balotelli insieme ai comici durante la trasmissione C’è posta per te. In quell’occasione dal momento che Gabriele Grieco aveva appena preso la patente Pio e Amedeo insistevano che il calciatore gli comprasse la macchina portando in studio perfino il concessionario. Inizialmente il campione si era rifiutato, ma successivamente convinto a fare a metà con la De Filippi ha accettato.

