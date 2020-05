Gabriele Grieco, fratello Amedeo/ “Al Sud dovrebbero assumere ragazzi con disabilità”

Pubblicità

Gabriele Grieco è il fratello minore di Amedeo Grieco del duo comico “Pio e Amedeo” conosciuto dal grande pubblico per il programma di successo “Emigratis”. Il ragazzo ha circa 25 anni e si è fatto conoscere proprio come il fratello di Amedeo in occasione di due partecipazioni televisive al people show “C’è posta per te”. In entrambi le occasioni a fargli una sorpresa è stato il fratello Amedeo che nella prima occasione gli ha fatto incontrare il campione di calcio Mario Balotelli per un regalo speciale e poi la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Classe 1995, Gabriele è legatissimo al fratello maggiore con cui condivide tantissimi momenti e la grande passione per la squadra di calcio del Foggia. La disabilità non è mai stato un problema, anzi durante l’ultima partecipazione a C’è posta per te Amedeo ha voluto sdrammatizzare sulla cosa lanciando però un messaggio di grande riflessione: “Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato”. Un messaggio che Amedeo ha voluto condividere con il pubblico di Canale 5 (e non solo) per spiegare come mai il fratello Gabriele sia ancora oggi senza un lavoro.

Gabriele Grieco e la fidanzata Giorgia: proposta di matrimonio a C’è posta per te

Gabriele Grieco, il fratello di Amedeo, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di C’è posta per te di Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, ha scritto alla redazione del programma per chiedere la mano della sua fidanzata Giorgia. Un momento davvero emozionante che ha voluto condividere con il fratello Amedeo, ma anche con Pio e con una delle coppie più amate dello star system: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. “Sei bellissima! – ha detto il ragazzo alla fidanzata – sei arrivata tu che mi tagli la frutta, mi abbottoni scarpe e giubbino. A me è sempre mancato qualcosa ma da quando ci sei tu non mi manca più niente. Mancavi tu! Quindi ora te lo chiedo ufficialmente: Giorgia, mi vuoi sposare?””. Una proposta di matrimonio d’altri tempi che ha sorpreso la ragazza che, visibilmente commossa, ha risposto di si. Poco dopo un’altra bella sorpresa: Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno pensato ad un regalo speciale per il giorno del loro matrimonio.



