Gabriele Grieco, fratello Amedeo/ La denuncia del comico: “È disabile e disoccupato”

Si chiama Gabriele Grieco il fratello di Amedeo del duo comico Pio e Amedeo, protagonista oggi su Canale 5 del nuovo show irriverente e scorretto Felicissima sera. Gabriele ha 26 anni ed è attualmente disoccupato. La causa di questa sua condizione è la disabilità, o meglio, la cattiva volontà di qualche datore di lavoro che preferisce non prendersi il rischio di integrarlo nella propria attività. Tutta la famiglia Grieco è nata e risiede a Foggia, e così anche Gabriele, che però trova il contesto della provincia particolarmente limitante: nella zona, infatti, il 26enne non ha ancora trovato lavoro. “Al Sud fanno così”, denuncia ‘a suo modo’, vale a dire in maniera ironica, Amedeo, “tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità, però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore, così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato”.

Chi è Gabriele Grieco, fratello di Amedeo Grieco

A parlare approfonditamente della sua situazione è stato lo stesso Amedeo, nel corso di una loro ospitata nel 2020 all’interno del programma C’è posta per te. In quell’occasione, Gabriele Grieco ha avuto modo di farsi conoscere da parte del grande pubblico generalista, che prima di allora non sapeva di Gabriele e del suo legame speciale con il fratello Amedeo. Già un anno prima, in realtà, il più giovane dei Grieco era apparso in tv per farsi sovvenzionare da Balotelli l’acquisto di una vettura, un’utilitaria, subito dopo aver preso la patente: “Sono anni che conduco questa trasmissione e una cosa del genere non era mai accaduta”, dichiarò allora Maria De Filippi. All’epoca, Gabriele era fidanzato e in procinto di sposarsi con Giorgia, ma a quanto pare i due si sono lasciati poco prima di compiere il grande passo. Dando una scorsa al suo profilo Instagram si capisce che Gabriele è un grande appassionato di calcio e che la sua squadra del cuore è il Foggia, la stessa che tifa suo fratello Amedeo.

