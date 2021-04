Gabriele Grieco, fratello Amedeo/ Lui: “dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità”

Gabriele Grieco è il fratello di Amedeo del duo “Pio e Amedeo”. Il ragazzo si è fatto conoscere durante una sorpresa a C’è posta per te su Canale 5 dove ha ricevuto un bellissimo regalo da Mario Balotelli. Il fratello di Amedeo ha partecipato al programma di successo di Maria De Filippi qualche anno fa proprio con il fratello come mittente di una busta indirizzata a Belén Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino.

In quell’occasione Amedeo ha voluto raccontare e condividere la storia del fratello Gabriele disabile e di come, nonostante sia prossimo al matrimonio, non ha ancora un lavoro. Come mai? Quale occasione migliore per focalizzare l’attenzione su un tema importante ed attuale come quello della disabilità connessa al mondo del lavoro. “Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato” – ha detto Amedeo parlando proprio del fratello.

Chi è Gabriele Grieco, fratello di Amedeo del duo “Pio e Amedeo”

Ma chi è Gabriele Grieco, il fratello minore di Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo? Il ragazzo è più piccolo rispetto al fratello e vive una vita tranquilla e ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Nonostante ciò però Amedeo ha voluto far conoscere la storia del fratello Gabriele, disabile, prendendo parte con lui a C’è posta per te di Maria De Filippi. La partecipazione al people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5 ha regalato una grandissima popolarità al fratello di Amedeo che improvvisamente si è ritrovato ad essere seguitissimo sui social. Classe 1995, Gabriele ha 26 anni e ha una grandissima passione per il calcio. Proprio come il fratello Amedeo e Pio D’antini è un tifoso del Foggia, città natale.

