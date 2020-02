Gabriele Grieco, fratello Amedeo/ Tornerà a C’è posta per te per “scroccare”…

Gabriele Grieco è il fratello di Amedeo, uno dei comici del duo “Pio e Amedeo” tra gli ospiti della puntata di sabato 28 febbraio 2020 di C’è posta per te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il fratello di Amedeo non è nuovo al piccolo schermo visto che lo scorso anno ha partecipato proprio con il fratello ed Amedeo ad uno scherzo – sorpresa organizzato ai danni di Mario Balotelli proprio durante una puntata di C’è posta per te. In quell’occasione Pio e Amedeobatente. Non solo, il duo aveva prontamente portato in studio dalla De Filippo anche un concessionario che aveva mostrato proprio la vettura bdesiderata dal neo patentato Gabriele. Una volta scoperto il mittente della lettera, il campione di calcio non si è mostrato molto felice consapevole che non sarebbe stata una “bella cosa”. Balotelli, infatti, ha cominciato a dover regalare al duo prima le scarpe, poi la giacca e poco dopo il gilet prima di scoprire il vero motivo per cui era stato invitato in studio. Ecco le parole di Pio e Amedeo: “Gabriele ha appena preso la patente ma non ha la macchina. Noi abbiamo portato il concessionario, lui però dovrebbe comprarla”.

Gabriele Grieco e Mario Balotelli a C’è posta per te

Mario Balotelli di fronte alla richiesta di Pio e Amedeo di acquistare la macchina a Gabriele Grieco ha risposto con un sonoro no, ma poco dopo ha cambiato idea proponendo però qualcosa di completante diverso: “sono disposto a dare in beneficenza la stessa cifra”. Pio e Amedeo, nonostante la proposta del campione, continuavano nella loro richiesta di volere una macchina per Gabriele. A quel punto è intervenuta anche Maria De Filippi che si è proposta di acquistare il veicolo facendo a metà con Balotelli. Una proposte che il campione di calcio ha accettato con tanto di complimenti da parte di Amedeo: “al di là del modo in cui ci siamo conosciuti, voglio dire che Balotelli è davvero una delle persone più buone che abbia mai conosciuto”. Parole che hanno trovato il consenso anche di Maria De Filippi che ha sottolineato : “sono anni che conduco questa trasmissione e una cosa del genere non era mai accaduta. Ringrazio Balotelli che è un campione”.

