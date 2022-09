Gabriele Grieco, fratello di Amedeo/ L’indimenticabile proposta di matrimonio in tv

Gabriele Grieco, chi è il fratello di Amedeo Grieco

Gabriele Grieco è il fratello di Amedeo Grieco, il comico del duo foggiano Pio e Amedeo. Tra i due fratelli c’è un bellissimo rapporto nonostante i tanti impegni di lavoro del comico. Gabriele è un ragazzo disabile e in diverse occasioni il fratello famoso ha parlato di quanto sia complicato al Sud trovare lavoro per chi ha una disabilità. “Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità, però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore, così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato” – ha detto il comico foggiano che ha partecipato con il fratello Gabriele ad una puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi.

In realtà Gabriele ha partecipato due volte a C’è posta per te: la prima volta per incontrare Mario Balotelli e la seconda volta per Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Durante la seconda partecipazione ha chiesto l’aiuto di Belen Rodriguez e Stefano de Martino per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata.

Gabriele Grieco, la proposta di matrimonio a C’è posta per te

“Sei bellissima! Sei arrivata tu che mi tagli la frutta, mi abbottoni scarpe e giubbino. A me è sempre mancato qualcosa ma da quando ci sei tu non mi manca più niente. Mancavi tu! Quindi ora te lo chiedo ufficialmente: Giorgia, mi vuoi sposare?”. Con queste parole Gabriele Grieco, il fratello di Amedeo, ha chiesto la mano della fidanzata Giorgia a C’è posta per te.

Il ruolo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Quello di “regalare” ai neo sposi qualcosa con il fratello di Amedeo che è riuscito a “conquistare” una cucina, 100 bomboniere d’argento a forma di elefante e un anello di fidanzamento. Un bel momento che ha emozionato il pubblico italiano, ma anche la stessa Belen.

