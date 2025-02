Gabriele Grigolo è morto a soli 44 anni. Con lui il destino è stato decisamente crudele, dato che in passato era guarito da un tumore ma una recidiva fulminante non gli ha lasciato scampo il 25 gennaio di quest’anno. Si tratta del nipote di Vittorio, tenore italiano famosissimo, e figlio di Riccardo Grigolo, un ristoratore a Londra conosciuto in tutto il mondo.

Da diversi anni Gabriele Grigolo viveva a Ferrara, ma è nato a Rovigo, in Veneto. Non ha mai approfittato del suo essere “figlio d’arte”, e ha sempre lavorato molto lontano dai riflettori. La vita non è stata compassionevole con lui, dato che quando aveva circa vent’anni aveva affrontato una brutta malattia. Infatti, Gabriele Grigolo ha avuto un tumore da giovanissimo, che fortunatamente, dopo due anni di cure era regredito fino a scomparire. Per tutta la vita poi ha continuato con le visite e i controlli di routine, fino agli ultimi mesi, quando lamentava di non sentirsi molto bene.

Gabriele Grigolo, i funerali e il cordoglio di Ferrara e Rovigo: morte inaspettata

Gabriele Grigolo ha affrontato la dura malattia in gioventù, e dopo la guarigione tutto sembrava procedere per il meglio. Eppure, nei mesi scorsi sono tornarti i problemi e i medici hanno comunicato al ragazzo la diagnosi del ritorno del tumore. Questa volta, però, la malattia si è presentata molto più aggressiva di prima e Gabriele Grigolo non ce l’ha fatta. Il figlio del tenore Vittorio è morto il 25 gennaio 2025 a causa del cancro, e le città di Ferrara e Rovigo sono rimaste senza parole per la sua veloce dipartita. Nessuno si aspettava una sorte di questo tipo per il giovane, che era molto benvoluto nelle due comunità. La famiglia ha annunciato che il funerale si terrà giovedì 6 febbraio 2025 anella chiesa di San Bartolomeo a Rovigo alle ore 11.

Per ora i familiari di Gabriele Grigolo hanno deciso di ritirarsi in silenzio, ancora sconvolti dal lutto che li ha colpiti. A quanto si sa, il corpo del giovane verrà poi cremato a Copparo, probabilmente per sua volontà. Vittorio Grigolo, noto tenore italiano è in tour in giro per il mondo, e da poco è stato ospite a Londra per un documentario sulla città di Napoli, scritto e diretto da Trudie Style, nota regista inglese. Il tenore ha collaborato anche con Sting e Hugh Grant, ma non solo: Vittorio Grigolo è sempre stato a fianco di grandi attori e musicisti. Per ora non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla morte di suo nipote.