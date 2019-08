Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli/ Antonia Liskova:”è proprio un compagno di vita”

GABRIELE GUIDI LAVORA AL SUO PRIMO FILM

Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli, è un regista e produttore teatrale. Presto dovrebbe però fare il suo debutto anche sul grande schermo. Infatti, secondo quanto riporta filmitalia.org, starebbe lavorando a un film dal titolo “Le terme di Terezin”, prodotto da Minerva Pictures. Da quello che si può desumere dal titolo, la pellicola dovrebbe trattare di una della pagine più buie della storia europea. La città fortezza della Repubblica Ceca, infatti, durante la Seconda guerra mondiale venne trasformata nel Campo di concentramento di Theresienstadt, in cui vennero rinchiusi molti ebrei tedeschi anziani, che erano stati ingannati: gli era stato infatti promesso un soggiorno presse la terme di Terezin, ovviamente inesistenti. A quanto pare ci furono anche episodi di mancanza di solidarietà tra gli ebrei locali e quelli tedeschi, che erano comunque visti come “stranieri”. Tanti ebrei morirono a Theresienstadt o nei campi di sterminio dove furono poi portati.

ANTONIA LISKOVA:”GABRIELE GUIDI È PROPRIO UN COMPAGNO DI VITA”

Gabriele Guidi è da alcuni anni il compagno di Antonia Liskova, attrice slovacca che vive in Italia da quando aveva 18 anni. Del suo compagno, in un’intervista a Intimità, qualche tempo fa aveva detto: “Gabriele è un grandissimo aiuto per me. Per la prima volta in vita mia, posso permettermi di crollare, di accasciarmi cinque minuti, certa che c’è qualcuno che prende in mano le redini della situazione. È proprio un compagno di vita, l’esistenza la divide veramente con me, abbiamo gli stessi valori e più meno gli stessi interessi. Penso che sia la famosa anima gemella”. L’attrice ha anche spiegato che Gabriele ha una figlia avuta da una precedente relazione. “È la mia gioia più grande, grazie a lui ho ricreato una famiglia felice”, ha detto ancora la Liskova di Guidi in un’intervista a Confindenze.

