Gabriele Guidi, Sabrina Capucci, figli Catherine Spaak/ Nati da due matrimoni

Catherine Spaak e i figli: la nascita della primogenita Sabrina Capucci

Gabriele Guidi e Sabrina Capucci sono i figli di Catherine Spaak: il primo nato dal matrimonio con Johnny Dorelli e il secondo dall’unione con Fabrizio Cappucci. La prima figlia è Sabrina Cappucci nata dal matrimonio con Fabrizio Capucci durato dal 1963 al 1971. L’attrice e conduttrice aveva soli 17 anni quando è diventata mamma per la prima volta e poco dopo la nascita della figlia, non trovandosi bene a casa Cappucci, decide di prendere la piccola e andare via. Una fuga che le costò caro, visto che la Spaak fu arrestata a Bardonecchia, sulle montagne della via Lattea, e riportata a Roma con i carabinieri.

Il giudice decise di assegnare la piccola Sabrina alla nonna paterna allontanando così per sempre la piccola dalla madre. “Io e Fabrizio ci incontrammo sul set del film La voglia e ci innamorammo. Poco dopo, restai incinta. Avevo 17 anni e, per la mentalità dell’epoca, era uno scandalo” – ha dichiarato l’attrice dalle pagine de Il Giornale.

Catherine Spaak e i figli: la nascita di Gabriele

Il matrimonio tra Catherine Spaak e il primo marito Fabrizio Cappucci non è stato semplice. “Fui vittima della mia età… Ero ospite a casa Capucci dopo il mio matrimonio con Fabrizio, ma non mi sono mai sentita a mio agio, così presi la bambina e scappai. Loro non me la perdonarono e sporsero denuncia, fui arrestata a Bardonecchia. In frontiera. Allora c’era la patria potestà, una donna non era veramente libera. Così mi riportarono a Roma con mia figlia, per tutto il viaggio in braccio a un carabiniere. Finimmo tutti in tribunale. Il giudice fece presto ma fu una tragedia” – raccontò l’attrice in una vecchia intervista che, dopo essere scappata con la figlia, fu arrestata. Il giudice decise di affidarla al padre e tra le due le cose sono finite male. ”

“Sosteneva che la madre, cioè io, essendo un’attrice, era di dubbia moralità. Quindi la bambina sarebbe rimasta con la nonna paterna. Hanno distrutto la mia vita. E quella di Sabrina. Non ci siamo mai più ritrovate, non sono riuscita a recuperare quello che il magistrato ha rovinato. È stata una vendetta dei Capucci. Il lavaggio del cervello a Sabrina ha fatto il resto. Le hanno ripetuto: la mamma è cattiva. Ti ha abbandonato. Offese che hanno lasciato segni indelebili” – ha detto l’attrice. Poi nella sua vita è arrivato Gabriele Guidi nato dall’amore con Johnny Dorelli. Il figlio d’arte è un produttore e regista teatrale legato all’attrice Antonia Liskova.











