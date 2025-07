Un giorno più che lieto per la famiglia Greggio; nozze e famiglia che si allarga in un’atmosfera di assoluta felicità. Come racconta Leggo, dopo il rito civile dello scorso dicembre a Monte Carlo, è arrivato il fatidico sì tra Gabriele – figlio di Ezio Greggio e sua moglie Carla Ballerio. Un evento che proprio lo storico conduttore di Striscia la Notizia e attore ha voluto celebrare sui social dimostrando grande entusiasmo proprio per l’ingresso in famiglia di sua nuora: “Tanta felicità e buona vita, benvenuta in famiglia!”.

Gabriele – figlio di Ezio Greggio – e sua moglie Carla Ballerio hanno scelto la suggestiva Costiera Amalfitana come location per le loro nozze; uno scenario ben raccontato da scatti mozzafiato pubblicati sui social anche dal conduttore e attore. Quest’ultimo non si è certo presentato da solo in quel di Capri per un giorno così speciale; al suo fianco anche la sua nuova compagna, Nataly Ospina, che prima di questa occasione era stata protetta con discrezione e privacy dall’attenzione del gossip e della cronaca rosa.

Ezio Greggio, dalla gioia per le nozze del figlio Gabriele alla nuova compagna Nataly Ospina

“Me gustas tu”, ha scritto Ezio Greggio sui social a corredo di una tenera foto al fianco della sua nuova compagna Nataly Ospina. L’attore ha dunque ‘ufficializzato’ la liaison nel giorno del matrimonio di suo figlio Gabriele; in realtà, già da diverse settimane si vociferava del legame tra i due anche se in assenza di pareri e conferme da parte dei diretti interessati.

Ma chi è la nuova compagna di Ezio Greggio – Nataly Ospina – presente al matrimonio del figlio Gabriele? Si tratta di una food influencer di origini colombiane; 36 anni in meno dell’attore – lei 35 anni, lui 71 – ma il tabù della differenza d’età è ampiamente sdoganato e stando ai sorrisi smaglianti sono entrambi attesi da un futuro florido scandito da amore e dolcezza.

