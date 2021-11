Gabriele Lavia e Federica Di Martino/ “Ci siamo sposati per disperazione!”

Gabriele Lavia e Federica Di Martino sono intervenuti a “Oggi è un altro giorno” in qualità di ospiti nel corso del pomeriggio odierno, lunedì 1° novembre 2021. Ai microfoni di Rai Uno e nel salotto televisivo di Serena Bortone, i due hanno raccontato l’origine del loro amore. A rompere il ghiaccio è stata Federica: “Lui mi scritturò per un suo spettacolo, nacque tutto da lì”. Lavia ha detto che non saprebbe spiegare da dove nacque il suo sentimento per la moglie, ma si è lasciato andare a un’ammissione priva di retorica: “So solo che non potrei più stare senza di lei, non sono capace a fare nulla senza di lei”.

Cielo Pessione e Mauro Trabalza, nipoti Aldo Fabrizi/ "Anna Magnani? Dialogo spinoso"

Ricordando il giorno delle loro nozze, Federica Di Martino ha sottolineato, ridendo: “Ci siamo sposati per disperazione! Siamo personalità molto diverse e per certi versi simili. Abbiamo provato per una decina di anni a liberarci l’uno dell’altra, senza però riuscirci. Così abbiamo deciso di unirci. Se potrei fare a meno di lui? Sì, starei molto meglio! Scherzo, ovviamente”.

Pierpaolo Pretelli/ "Ballando con le Stelle? Tra una settimana sono libero..."

GABRIELE LAVIA E FEDERICA DI MARTINO: “IL TEATRO A VOLTE È BENEVOLO, ALTRE NO”

Nel parlare dello spettacolo “Le leggi della gravità”, Gabriele Lavia ha affermato: “A volte il teatro mi guarda con benevolenza, altre volte no. Se ti senti troppo felice, arriva il demone del dispetto e mette il bastone tra le ruote”.

Di Martino, prima di salutare Serena Bortone, ha confessato: “In tournée si mangia sempre fuori, quindi quando arrivi a casa hai voglia di mangiare bene. Gabriele inizia a fantasticare e a dire: ‘Facciamo un petto di pollo al forno con le carote’… Dice che cucino bene!”.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Prove di famiglia a Halloween

© RIPRODUZIONE RISERVATA