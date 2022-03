Gabriele Lavia, ex e figlie Monica Guerritore/ Lucia, “Mamma è più femminista di me”

La Guerritore, che in passato ha avuto una relazione col collega Giancarlo Giannini e poi anche con Giancarlo Leone, è stata compagna di Roberto Zaccaria, noto per essere stato ex parlamentare ma soprattutto Presidente della Rai, ma soprattutto di Gabriele Lavia: l’attore milanese, oramai prossimo a tagliare il traguardo dei 70 anni, è stato infatti il suo primo marito e dalla loro relazione sono nate le prime due e uniche figlie dell’attrice.

Ma andiamo con ordine: Monica Guerritore oggi è mamma di due ragazze, ovvero Maria Fragolina Lavia, nata nel 1989 e nota anche per questo nome tanto evocativo quanto inusuale, e la sorella più piccola Lucia, che invece è venuta alla luce nel 1992. Sono loro le uniche figlie della regista romana che poi dalle altre relazioni sentimentali, anche importanti come quella con Zaccaria (con cui poi si era sposata in seconde nozze nel 2010), non ha più avuto bambini. Della relazione con Lavia (che era già padre di Lorenzo), almeno dal punto di vista privato, non sappiamo molto: tuttavia, nonostante la forte differenza d’età fra di loro, pare sia stato un amore davvero importante e alla base di un sodalizio artistico che ha dato ottimi frutti.

Infatti, come ha raccontato la diretta interessata nel corso di una intervista concessa al “Corriere della Sera”, grazie a Lavia ha interpretato grandi opere teatrali del repertorio classico ma anche pièce con scene osé e di nudo al cinema: “Mai provato imbarazzo (…) non ho mai accettato l’idea che esista il problema sesso nei personaggi femminili” ha spiegato la Guerritore che è stata la ‘musa’ di Lavia in film che hanno fatto molto discutere come ad esempio “La lupa”, ma anche “Scandalosa Gilda” e “Sensi”. Per quanto concerne invece le figlie della Guerritore, è stata protagoniste di alcune interviste Lucia, che ha intrapreso la carriera di attrice come la mamma: “Mia mamma è molto più femminista di me” aveva raccontato a “Vanity Fair” rievocando anche i tempi in cui Lavia e la Guerritore erano sposati: oggi sono una famiglia allargata ma lei, da piccola, ha sofferto molto. “Normale farsi delle guerre quando finisce una storia importante, però loro oggi hanno un ottimo rapporto” ha spiegato Lucia che ammette di non ricordarseli mai in situazioni di “amore con baci e coccole” anche perché lei aveva solo sei anni all’epoca della rottura.

