Gabriele Marchesi non andrà in carcere in Ungheria/ Milano, respinta la richiesta di Budapest

Gabriele Marchesi non verrà consegnato all’Ungheria. Lo ha stabilito dopo sei udienze, come si legge sul sito de La Stampa, la Corte d’Appello di Milano. Il ventitreenne è accusato di aver partecipato agli scontri del 10 febbraio di un anno fa a Budapest assieme ad Ilaria Salis, e di aver aggredito tre neonazisti in occasione della celebrazione del giorno dell’onore. L’anarchico meneghino, il cui caso è seguito dagli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, si è sempre opposto alla consegna e si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 21 novembre. Citando la decisione quadro 829/09 del Consiglio europeo i suoi legali hanno chiesto di poter affrontare il processo rimanendo comunque ai domiciliari nella sua nazione d’origine.

Le autorità ungheresi si sono sempre opposte a tale richiesta, insistendo per la sua carcerazione, ma alla fine i giudici milanesi hanno respinto quanto chiedeva Budapest, accogliendo invece l’istanza presentata da Marchesi. Il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Jakob Tarfusser, davanti alla Corte della quinta sezione penale, ha ribadito la necessità di non dare seguito all’istanza ungherese in quanto le «lesioni potenzialmente letali» contestate dalla procura di Budapest «hanno generato solo 3-5 giorni di prognosi alle presunte vittime che in Italia sarebbero state considerate lievissime». Di conseguenza se è vero che il «principio di proporzionalità è onnicomprensivo e pervasivo» non si può che «respingere la richiesta di consegna».

GABRIELE MARCHESI NON ANDRÀ IN CARCERE IN UNGHERIA: IL COMMENTO DI TARFUSSER

Per Tarfusser l’Ungheria «è uno Stato che ha abbandonato, si è allontanato dall’idea e dai principi giuridici che stanno alla base dello spazio unico europeo. La decisione nei confronti dell’anarchico milanese è giunta poco dopo quanto invece avvenuto a Budapest dove il tribunale ha respinto la richiesta dei domiciliari per Ilaria Salis, costretta quindi a rimanere in galera.

A decidere per il proseguo della pena detentiva è stato il giudice József Sòs: la 39enne docente è apparsa ancora una volta incatenata a gambi e mani e nel contempo tenuta con una catena quasi come fosse un guinzaglio, scene che hanno indignato l’opinione pubblica.

