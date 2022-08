Gabriele, marito Noemi/ Lei: “Stiamo insieme da dieci anni, sono volati”

Gabriele Greco e Noemi: dall’incontro al matrimonio

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la rossa della musica italiana e regina dell’estate 2022 con il brano “Hula Hoop” con Carl Brave. Un grandissimo amore quello nato tra i due che, dopo una iniziale diffidenza, si sono perdutamente innamorati. Poi la coppia ha deciso di sposarsi e da allora non si sono mai più lasciati. A pensare che tutto è nato per puro caso, visto che il bassista e chitarrista è stato chiamato a sostituire il chitarrista della band della cantante. All’inizio tra i due non c’era una grande simpatia, soprattutto da parte di Noemi, ma poi le cose sono cambiate visto che i due sono diventati coppia. Mai una crisi o un litigio tra i due nonostante la stampa e il mondo del gossip ad un certo punto ha cominciato a rumoreggiare che tra i due potesse esserci aria di crisi. ”

A spazzare via ogni dubbio è stata proprio la cantante di X Factor che ha rivelato: “stiamo insieme da dieci anni e questi dieci anni sono volati”. La presenza del marito è stata importantissima nella vita della cantante che alla stampa ha dichiarato: “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi

Ma chi è Gabriele Greco è il marito di Noemi? Musicista e bassista, il marito di Noemi si è fatto conoscere ed apprezzare moltissimo in ambito jazz suonando in diverse band come i “Fatimah Provillon Quartet” e i britannici “The Snare”. La musica è stato sicuramente il collant tra i due che si sono conosciuti proprio per uno strano scherzo del destino. Artista e polistrumentista, Gabriele ha cominciato a lavorare nel mondo della musica dall’età di 16 anni.

Dopo essere stato membro della band ‘Mambo 24′, il musicista ha fatto tanta strada girando mezza Europa e visitando posti come Francia, Belgio e la Grecia. Nel corso della sua carriera ha collaborato e fatto parte, tra gli altri, del trio Gianluigi Clemente, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero-Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet.

