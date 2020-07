Gabriele Massarutto, marito Maria Giovanna Elmi/ Il segreto del nostro amore è…

Gabriele Massarutto è il marito di Maria Giovanna Elmi, annunciatrice e conduttrice televisiva con una carriera anche come cantante e attrice. In realtà il grande pubblica associa la “fatina della televisione” al suo ruolo di “signorina buonasera” che ha ricoperto dal 1968 al 1988. A parte questo, la Elmi è anche una donna felicemente innamorata del suo Gabriele, l’imprenditore con cui condivide la sua vita da circa 25 anni. Un amore importante quello nato tra l’annunciatrice televisiva e l’imprenditore che proprio lo scorso anno hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. Un’occasione davvero speciale per la coppia che è volata a Miami per celebrare questo giorno in compagnia di alcuni cari amici. A raccontarlo è stata proprio la ex naufraga de L’Isola dei Famosi dalle pagine del settimanale Gente (data 25 gennaio 2020): “abbiamo festeggiato 25 anni di matrimonio con un lungo tour del Giappone. Ci siamo conosciuti il 13 dicembre 1986 e ci siamo sposati nello stesso giorno sette anni dopo”. Dopo le nozze d’argento, ho pensato che la prossima tappa importante sarebbero quelle d’oro, 50 anni, ma essendo noi già abbastanza avanti con l’età credo che faremo fatica ad arrivarci. Così ho detto: da ora in poi, vorrei celebrare ogni 13 dicembre con qualcosa di speciale”.

Chi è Gabriele Massarutto, marito di Maria Giovanna Elmi

Gabriele Massarutto è il secondo marito di Maria Giovanna Elmi ed è a capo di un’azienda di energia elettrica come ha raccontato la stessa fatina del piccolo schermo. L’uomo è anche un grandissimo appassionato di sport come ci ha tenuto a raccontare durante una delle poche interviste televisive concesse in questo caso a Caterina Balivo a Vieni da me. Nel salotto della conduttrice napoletana, infatti, l’imprenditore ha sottolineato non solo la passione per lo sport, ma anche di essere un tipo geloso delle varie tute che utilizza proprio in montagna. A parte la passione per lo sport e il suo lavoro, Gabriele è follemente innamorato di Maria Giovanna con cui ha intenzione di trascorrere tutto il resto della sua vita. Un rapporto davvero speciale quello tra i due come ha raccontato la signorina buonasera: “siamo due persone curiose, ci piace scoprire e conoscere nuova gente. Sarà questo che ci mantiene giovani dentro ed è uno dei segreti del nostro amore”. Il loro è amore è iniziato per puro caso nel 1986: la Elmi lavorava per Sereno Variabile e la rottura improvvisa di un pulmino le fece incontrare Gabriele. “Eravamo in Friuli, a Tarvisio, e il pulmino che ci stava portando all’aeroporto di Trieste ebbe un guasto” – ha raccontato la conduttrice – “il sindaco organizzò un buffet per noi e raccolse alcuni volontari perché ci accompagnassero a prendere l’aereo”. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’annunciatrice che poco dopo si è trasferita per amore di Gabriele a Tarvisio. Una scelta che rifarebbe ancora oggi: “non è stato un sacrificio: per me casa è dove posso stare con le persone che amo”.



