Gabriele Micalizzi/ “Ho rischiato di morire. Coronavirus? Ho visto tanta umanità”

Gabriele Micalizzi, un fotoreporter tra i più apprezzati al mondo, è l’autore del reportage sul coronavirus che ha fatto il giro del mondo. Gabriele, con la sua macchina fotografica è entrato negli ospedali e nei luoghi dove la guerra contro il Covid 19 è stata combattuta e continua ad essere combattuta per testimoniare la crudeltà di una guerra diversa da quelle che aveva fotografato finora, ma altrettanto pericolosa. In collegamento dalla propria casa con Vieni da me, Gabriele Micalizzi che sognava di fare il musicista, ma anche il calciatore prima che la passione per la fotografia lo travolgesse, racconta non solo ciò che ha visto con i propri occhi durante i giorni più neri dell’emergenza sanitaria, ma anche la paura, provata sulla propria pelle, di morire mentre si svolge il proprio lavoro.

GABRIELE MICALIZZI, LA GUERRA CONTRO IL CORONAVIRUS

In Siria, Gabriele Micalizzi è stato colpito da una granata durante l’attacco delle forze curde contro l’ultimo bastione dell’Isis rischiando di perdere la vita. “E’ stato un periodo molto difficile“, ha raccontato il fotoreporter a Caterina Balivo. “E’ stata la situazione più difficile che abbia mai affrotnato nel mio lavoro. Sono stato ferito altre volte, ma in questo modo mai. E’ stata la volta in cui ho pensato davvero di morire“, ha raccontato Micalizzi che ha poi immortalato con la sua macchina fotografica la crudeltà del coronavirus. “Ho capito che la situazione era molto più grave di quello che sembrava. Ho girato per ospedali, obitori, rianimazioni, forni crematori e ho cominciato a rendermi conto della gravità della siatuazione. Ho capito che è un’ermegenza forte, grave, ma ho anche visto tanta umanità”, ha raccontato



