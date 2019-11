Gabriele Montuori/ Contro l’assemblea, si isola dal gruppo? (Il Collegio 4)

Gabriele Montuori con Tricca e Maggy il fronte anti rivolta

Non è un mistero che Gabriele Montuori abbia preso le distanze dal gruppo de Il Collegio 4, anche se ci sono degli studenti entrati di diritto nelle sue grazie. Al pari di Mario Tricca, Gabriele infatti va d’accordo solo con gli studenti messi alla berlina dal resto della classe, fra cui troviamo anche la sempre più contestata Maggy Gioia. Lo abbiamo notato anche dalla decisione del ragazzo di non perdere parte al corteggiamento degli altri studenti nei confronti della professoressa Pino, chiamata in sostituzione del professor Maggi. Durante la gita della settimana, Gabriele si è trasformato in reporter per un giorno per parlare dei Gibboni. Almeno fino a quando la scimmietta non ha deciso di espletare i propri bisogni proprio a breve distanza dagli studenti. “Io non ho paura di niente”, dice invece in occasione della sommossa degli studenti, contro la decisione del Preside di espellere due ragazzi. A farne le spese è stata Vilma D’Addario, scoppiata di nuovo a piangere dopo essere stata aggredita a livello verbale dai compagni. Al suo fianco Mario e Gabriele: quest’ultimo cerca di darle la sua forza. “Che te ne frega, tu sei forte, hai passato tanto nella tua vita e ora ti arrendi a questi quattro mocciosi”, dice. Per Montuori infatti è brutto vedere che il gruppo urla contro una persona sola, senza darle la possibilità di difendersi.

Gabriele Montuori, il Collegio 4: una voce fuori dal coro

Ormai una voce fuori dal coro quella di Gabriele Montuori, che stiamo imparato a conoscere dentro e fuori da Il Collegio 4. Nella puntata della scorsa settimana, il ragazzo ha sottolineato ancora una volta il suo pensiero riguardo alla maggior parte degli altri allievi: sono degli immaturi. Dopo essere riuscito a gioire della pace creata appena il giorno prima, grazie alla Giornata dello Studente, Gabriele si vede sconfitto e ancora una volta lontano dal comportamento del resto della classe. Non stupisce, visto che in queste ultime settimane ha ribadito di non aver mantenuto dei contatti con gli altri concorrenti del reality proprio perchè rappresentano un mondo distante dal suo. Chi lo segue sui social intanto rimarrà deluso: il ragazzo non ama la vita online e aggiorna molto di rado il proprio profilo Instagram. Lo ritroviamo però in una delle ultime Storie, assonnato e in pigiama dopo aver affrontato un lungo week end. “Non sono andato a scuola perchè tra ieri e oggi mi sono fatto 12 ore di treno”, dice fra uno sbadiglio e l’altro.

